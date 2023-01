Zu Berlin sinn e Samschdeg Dausende Mënschen fir e Changement an der Landwirtschaft op d'Strooss gaangen.

D'Demonstratioun e Samschdeg stoung ënnert dem Motto "Wir haben es satt".

Vu Lëtzebuerg aus waren zwou jonk Fraen zu Berlin mat derbäi, déi sech heiheem bei Move, där jonker Sektioun vum Mouvement écologique, engagéieren. Nieft den ökologeschen Aspekter, leeën d'Aktivisten zu Berlin awer och vill Wäert op eng sozial gerecht Transitioun, wéi d'Tanja Duprez am RTL-Interview vu Berlin erkläert.

D'Tanja Duprez - Fuerderungen

"Si fuerderen méi Bio a fir aus dem Glyphosat auszesteigen, dat heescht, dass kee Pestizid méi op de Felder benotzt gëtt. Mä och dass zum Beispill, datt manner Fleesch produzéiert a konsuméiert gëtt, dat awer gläichzäiteg sozial gerecht. Et soll eeben drëms goen, dass Baueren an d'Bäuerinnen, déi mir hei hunn, iwwerliewe kënnen an dass si dodranner och ënnerstëtzt ginn."

Fir d'Demonstratioun si Bauere mat 55 Trakteren aus verschiddene Richtungen bei d'Brandenburger Tor gefuer.

Virdrun haten d'Baueren dem däitsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir e Schreiwes ginn, an deem si hire Protest an hir Fuerderunge festgehalen hunn.

Et géif een sech méi vum grénge Politiker an der Regierung erwaarden, esou eng Porte-Parole vum Protest-Mouvement. Dozou gehéieren och sozial Mesuren.

Gesond Iessen dierft nämlech kee Luxus sinn an och Mënsche mat wéineg Akommes dierften net op Dumpingpräisser vun Discount-Supermarchéen an domat op onökologesch an onsozial produzéiert Liewensmëttel ugewise sinn.

Fir déi zwou Lëtzebuerger Fraen, déi e Samschdeg mat derbäi waren, ass et wichteg, e bësse vun där Dynamik zu Berlin mat Heem ze bréngen. D'Tanja Duprez:

Tanja Duprez - "Vill Loft no uewen"

"Well och do ass nach vill Loft no uewe, wa mer driwwer nodenken, iwwer de Bio-Aktiounsplang, wou mer fir 2025 am Fong 20 Prozent Bio sollten erreechen a mir sinn nach ganz ganz wäit dervun ewech. Dat heescht et gëtt nach vill ze maachen a mir sinn op jiddwer Fall moti, fir d'Energie mat Heem ze bréngen, fir do mat unzepaken."

Zu Berlin sollen der däitscher Police no e Samschdeg de Mëtteg gutt 7.000 Leit friddlech matdemonstréiert hunn.