An der Tierkei sinn no deene schroen Äerdbiewen der Justiz no op d'mannst 184 Mënsche festgeholl ginn

Ënnert hinne si Bauentrepreneuren oder och Buergermeeschter. Si kréie reprochéiert, net äerdbiewe-sécher gebaut ze hunn an den an Doud vun anere Mënschen a Kaf geholl ze hunn, respektiv net kontrolléiert ze hunn, ob d'Standarden, déi virgeschriwwe sinn, agehale goufen.