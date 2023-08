An der leschter Woch wieren 643 Fäll gemellt ginn. Déi Woch virdrunner waren et der 490.

Dat sot e Spriecher vum lokale Gesondheetsministère. Eng nei Well géing een net erwaarden. D'Experte ginn awer dovunner aus, dass de Virus elo an déi endemesch Phase iwwergeet an domadder normale Bestanddeel vun den alljärlechen Grippewellen gëtt.