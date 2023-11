An Island gëtt nom Äerdbiewen e Vulkanausbroch gefaart. Déi zoustänneg Autoritéiten hunn dowéinst fir Deeler vum Inselstaat den Noutstand ausgeruff.

Ronn 4000 Awunner vun der Küstestaat Grindavík sinn an der Nuecht dozou opgeruff ginn, sech a Sécherheet ze bréngen. An där Regioun huet et an de leschten zwou Wochen eng Rei Äerdbiewe ginn. Dem islännesche Wiederdéngscht kéinte weider méi hefteg Biewen an den nächsten Deeg fir e Vulkanausbroch suergen.