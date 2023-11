Fir dem Konsum vun Tubak entgéintzewierken, wäert et nieft enger Hausse vum Präis fir e Pak Zigaretten och méi "Tubak-fräi" Zone ginn.

Wéi de franséische Gesondheetsminister Aurélien Rousseau en Dënschdeg annoncéiert, wäert de Präis vun engem Pak Zigaretten am Laf vum Joer 2026 op 13 Euro eropgesat ginn, mat engem éischte Schrëtt vun 12 Euro am Joer 2025. D'Hausse vun den Tubakspräisser "ass der WHO an allen onofhängegen Etüden zu dësem Thema no déi wierksaamst Mesure géint den Tubakkonsum", sot de Minister op enger Pressekonferenz.

Schonn op den 1. Januar 2024 wäerten d'Präisser op den Zigarettepäck an d'Luucht goen - eng Hausse, déi sech aus der Inflatioun ergëtt a Schätzunge vun der Confédération des buralistes no tëscht 40 a 50 Cent leie soll.

Donieft soll et och méi "Tubak-fräi" Zone ginn. Dat zum Beispill generell op alle Plagen, an ëffentleche Parken, Bëscher an an der Géigend vu verschiddenen ëffentleche Plaze wéi ronderëm Schoulen.

"Den Tubak-fräie Raum wäert vun elo un d'Norm sinn", sot de Minister fir Gesondheet a Preventioun bei der Presentatioun vum nationale Programm fir d'Tubakkontroll. "Déi Tubak-fräi Zonen - et gëtt der scho méi wéi 7.200 an iwwer 73 Departementer - si virun allem d'Resultat vun enger Beweegung, déi lokal vun de Gemengen initiéiert goufen. Mir dréinen haut d'Responsabilitéit ëm a leeën dëse Grondsaz fest, deen zu der Reegel gëtt", betount den Aurélien Rousseau.

Grad ewéi an Neiséiland ass d'Fëmmen och a Frankräich mat ronn 75.000 Doudesfäll d'Joer déi heefegst vermeidbar Doudesursaach.