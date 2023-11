Déi nei Regierung an Neiséiland huet grad eréischt iwwerholl a suergt elo scho fir Opreegung bei de Gesondheetsexperten.

Dat well de konservative Ministerpresident Christopher Luxon kuerz no senger Vereedegung annoncéiert huet, Deeler vun den drasteschen Anti-Tubak-Gesetzer vun de lénke Virgänger kippen ze wëllen. Mat deem Schrëtt wëll d'Koalitioun, zu där och déi populistesch Partei NZ First gehéiert, d'Steieren erofsetzen. Partisane vun enger Gesellschaft ouni Tubak sinn iwwer dës Annonce entsat.

Eréischt d'lescht Joer war e Gesetz vun der Labour-Partei gestëmmt ginn, dat e Fëmmverbuet fir Mënschen, déi vun 2009 u gebuer sinn, virgesäit. U si dierf deemno liewenslaang keen Tubak méi verkaf ginn. Esou solle Jugendlecher guer net méi a Versuchung kommen, mam Fëmmen unzefänken. Donieft ass am Gesetz och virgeschriwwen, datt den Nikotingehalt an den Zigaretten erofgesat gëtt an d'Zuel u Butteker, an deenen een Tubak krit, reduzéiert soll ginn. Schonn 2025 sollt d'Land gréisstendeels "Tubak-fräi" sinn.

Fëmmen ass an Neiséiland déi heefegst Ursaach fir Doudesfäll, déi een evitéiere kann.