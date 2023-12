Si wier d'Heldin vun hirer eegener Geschicht, esou d'Argumentatioun vum Chefredakter Sam Jacobs.

Et géif keen et fäerdegbréngen, d'Leit esou ze touchéiere wéi si. Si hätt e Wee fonnt, fir Grenzen ze depasséieren an eng Source vu Luucht ze sinn.

Nieft dem kënschtlereschen a kommerzielle Succès wier villes vun deem, wat d'Taylor Swift dëst Joer erreecht hätt, guer net méiglech ze moossen. Si géif sech dofir asetzen den Dreem, Gefiller an Erfarunge vun de Leit e Wäert ze ginn, virop vu Fraen, déi sech "iwwersinn" an dacks "ënnerschätzt" géife fillen.

D'Taylor Swift ass eng vun den erfollegräichste Sängerinnen aus de leschte Joerzéngten an huet méi Nummer-1-Albume wéi all aner Kënschtlerin an der Geschicht vun den US-Charts.

Den Titel "Mënsch vum Joer" vum Time-Magazin gëtt zanter 1927 verginn. An der Reegel gëtt dobäi de Poids an den internationalen Afloss vun enger Persoun evaluéiert an net onbedéngt hir Popularitéit. Zejoert hat den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj dësen Titel kritt.