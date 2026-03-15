RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Gëllen als Stëmmungstest fir d'PresidentiellenA Frankräich ass den éischten Tour vun de Gemengewalen

AFP, iwwersat vun RTL
D'Gemengewalen sinn an zwee Tier, mam zweeten Tour d'nächste Sonndeg.
Update: 15.03.2026 09:31
Walplakater zu Paräis fir d'Gemengewalen 2026
© MAGALI COHEN/Hans Lucas via AFP

A Frankräich ass e Sonndeg den Optakt vun de Gemengewalen. Dobäi geet et ëm wäit méi wéi d’Lokalpolitik: D’Gemengewale ginn als wichtegen Stëmmungstest fir d’Presidentiellen d’nächst Joer gesinn.

De Rassemblement National, dee jo laang vun der Marine LePen geleet ginn ass, rechent sech fir d’nächst Joer gutt Chancen aus. Den aktuelle franséische President Macron däerf keng drëtte Kéier kandidéieren.

D’Gemengewalen sinn an zwee Tier, mam zweeten Tour d’nächste Sonndeg. Ënnert anerem gëtt zu Paräis d’Nofolleg vun der laangjäreger Buergermeeschtesch Anne Hidalgo gesicht, ënnert de fënnef Kandidaten hunn den Emmanuel Grégoire vun der Gauche an d’Rachida Dati vu Les Républicains de Sondagen no gutt Chancen op de Chef-Posten an der Paräisser Märei.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.