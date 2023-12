15 Méint no hirem Doud kritt déi jonk Iranerin de Sacharow-Präis fir Mënscherechter posthum vum EU-Parlament zu Stroossbuerg iwwerreecht.

Dat deemools 22 Joer aalt Mahsa Amini war am September 2022 vun der iranescher Police festgeholl ginn, well si hiert Kappduch net richteg gedroen hat an ass spéider an Haft gestuerwen. Senger Famill no gouf et duerch déi reliéis "Sittepolice" mësshandelt, déi iranesch Autoritéite weisen dëst allerdéngs zeréck.

Dem Amini hiren Doud hat am ganzen Iran massiv Protester ausgeléist. U sech hätten hir Elteren an hire Brudder de Präis zu Stroossbuerg an hirem Numm sollen entgéinthuelen, den Iran verweigert der Famill allerdéngs d'Ausrees an huet och hir Päss confisquéiert.