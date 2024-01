Enger Etüd no, déi am ganze Land duerchgefouert goufen, hätt Covid am Summer 2022 fir 7.000 Doudesfäll oder Aliwwerungen an d'Spideeler gesuergt.

D'Auteure vun der Etüd, déi am Fachmagazin "The Lancet" publizéiert gouf, schreiwen an hirer Konklusioun, datt hir Etüd géif weisen, wéi wichteg d'Booster-Impfunge wieren. Nodeem d'Vaccinen zougelooss goufen, hate sech op der Insel iwwer 90 Prozent vun den Erwuessene impfe gelooss. Wéi awer d'Infektiounswell am Summer 2022 nogelooss huet, hunn och manner Leit sech impfe gelooss, esou d'Etüd. Vum Juni bis September 2022 hätte ronn 44 Prozent vun den Erwuessenen a Groussbritannien net de kompletten Impfschutz géint Corona gehat. Nodeem een d'Date vum nationale Gesondheetsdéngscht ausgewäert huet, ginn d'Auteure vun der Etüd dovunner aus, datt een 7.180 Doudesfäll oder Aliwwerungen an d'Spideeler hätt kéinten evitéieren, wann d'Populatioun besser geimpft gewiescht wier. An där Zäit ware ronn 20 Prozent vun alle 40.000 Openthalter an de Spideeler oder Doudesfäll wéinst Corona. Der Etüd no waren déi Leit, déi de Booster net kruten, haaptsächlech jonk, net wäiss a méi aarm Männer. Déi meescht hate wéineg Virerkrankungen. Op der Presentatioun vun der Etüd sot eng vun den Auteuren, datt hiren Artikel géif weisen, datt et gutt fir déi eenzel Persounen awer och fir déi ganz Gesellschaft wier, wann d'Leit "komplett a richteg geimpft wieren". D'WHO hat déi leschte Woch matgedeelt, datt duerch Chrëschtdag a Silvester d'Zuele vun de Coronainfektiounen nees massiv eropgaange sinn. Dës Etüd ass déi éischte vun esou engem Ausmooss a Groussbritannien. Et goufen nämlech déi anonymiséiert a verschlësselt Gesondheetsdate vun alle Mënschen am Land aus de leschte sechs Joer ausgewäert.