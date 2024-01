Et wier ganz warscheinlech, dass kee Magma méi aus dem Vulkan erauskënnt an dass "d'Eruptioun eriwwer wier", sou dat islännescht Institut IMO.

Et géif awer ëmmer nach d'Gefor bestoen, dass Äerdspalten an der Uertschaft Grindavik entstinn. An der Nuecht op leschte Sonndeg hat am Südweste vun Island d'Äerd gebieft, e puer Stonnen drop ass de Vulkan bei Grindavik ausgebrach gewiescht. Eng 4.000 Awunner goufen am Virfeld dowéinst och a Sécherheet bruecht.

Gliddeg, flësseg Lava ass aus dem Vulkan erausgelaf, iwwert ëm eng grouss an dicht Vollek aus Äschen. De Vulkanausbroch war ewell dee 5. an nëmmen 2 Joer. Déi leschte Kéier den 18. Dezember, hei war et déi selwecht kleng Uertschaft déi betraff war an huet missten evakuéiert ginn.

Island ass mat iwwer 30 aktiv Vulkan-System déi gréissten an aktiivste Regioun a ganz Europa. D'Insel am Nordatlantik läit um sougenannten "mëttelatlantesche Réck", deen déi eurasesch an déi nordamerikanesch Äerd-Placken trennt. Hei kënnt et besonnesch heefeg zu Äerdbiewen a Vulkanausbréch.