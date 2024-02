Dat esou genannten "Ruanda-Gesetz" a Groussbritannien ass op en Neits un enger wichteger Hürd gescheitert.

Ee Parlamentsausschoss vum britteschen Uewer- an Ënnerhaus huet e Méindeg erkläert, datt de Gesetzesentworf vun der Regierung net mat de Mënscherechtsverflichtungen vu Groussbritannien an Aklang kéint bruecht ginn. D'Gesetz gesäit vir, Asyldemandeure vu Groussbritannien an de Ruanda kënnen ze bréngen, nach ier hir Demande am Kinnekräich traitéiert gëtt.

D'Kritik vum Parlamentsausschoss e Méindeg goung virun allem dogéint, datt de Ruanda mam neie Gesetzesprojet als "séchert Hierkonftsland" soll agestuuft ginn. Dat geplangte Gesetz géif de betraffene Migranten "déi vun de Gesetzer zum Schutz vun de Mënscherecht garantéiert Rechter" virenthalen, esou den Ausschoss. Am Ausschoss sëtze souwuel Vertrieder vun der Oppositioun, wéi och Membere vum Premier Rishi Sunak senger Tory-Partei.

Wat ass d'Ruanda-Migratiounsgesetz?

Dat ëmstriddent Ruanda-Migratiounsgesetz soll fir d'éischt emol iwwer fënnef Joer goen an dofir suergen, datt Leit, déi als Asyldemandeuren a Groussbritannien ukommen, an de Ruanda kënne bruecht ginn. Do soll hir Demande da weider traitéiert ginn. Zeréck a Groussbritannien géif awer kee vun dësen Asyl-Demandeure kommen.

Wann hir Demande accordéiert gëtt, dierften d'Asyl-Demandeuren deen Ament am Ruanda bleiwen. Wann net, hätte si entweder de Choix, eng Demande ze maachen, fir aus anere Grënn am Ruanda ze bleiwen, oder si kéinten Asyl an engem aneren Drëttland ufroen, dat als "sécher" ugesi gëtt.

D'Zil vum Ruanda-Plang ass et, d'Zuel vun den Asyldemandeuren, déi iwwert d'Manche a Groussbritannien ukommen, ze reduzéieren. Gläichzäiteg huet de Premier Rishi Sunak erkläert, d'Gesetz géif "op laang Siicht Milliarde spueren", ouni d'Zuele genee duerzeleeën. Bis ewell huet déi brittesch Regierung eng 240 Millioune Pond un de Ruanda bezuelt, ouni datt ee Fliger d'Land verlooss huet.

Ruanda - ee séchert Land?

Den éischte Flug mat Asyl-Demandeuren u Bord hätt sollen am Juni 2022 a Richtung Ruanda starten, ma no enger Interventioun vum europäesche Geriicht fir Mënscherechter gouf de Vol an der leschter Minutt gestoppt. Am November 2023 huet dat Iewescht Geriicht a Groussbritannien d'Gesetz, dat fir d'éischt am Abrëll 2022 vum deemolege Konservative Premier Boris Johnson proposéiert gouf, als net legal verworf.

Mat dëser Boeing hätten am Juni 2022 déi éischt Flüchtlingen a Ruanda bruecht solle ginn. / © AFP/Archiv/JUSTIN TALLIS

Dem Jugement no géifen Asyldemandeuren, déi dem Status gerecht ginn an an de Ruanda bruecht géife ginn, riskéieren, vun do aus zeréck an hiert d'Heemechtsland geschéckt ze ginn. Deen Ament wiere si der Gefor nees ausgesat, wat géint d'Europäesch Mënscherechtskonventioun géif verstoussen. Och déi schlecht Mënscherechtssituatioun am Ruanda gouf vum Ieweschte Geriicht als Grond genannt.

Mat enger neier Versioun vum Ruanda-Gesetz, dat elo d'Demarchen duerchleeft, gëtt probéiert, d'Decisioun vum Ieweschte Geriicht ze ëmgoen, andeems Ruanda am brittesche Gesetz als séchert Land festgehale gëtt.