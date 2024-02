Ausseminister an héichrangeg Politiker aus de verschiddenste Länner hunn op den Doud vum russeschen Oppositiounspolitiker reagéiert.

De Lëtzebuerger Ausseminister Xavier Bettel nennt den Dout vum Alexej Nawalny an enger Reaktioun vis-à-vis vun RTL "eng ganz traureg Noriicht fir all Demokrat".

Den Ausseminister Xavier Bettel zum Doud vum Nawalny

"Et war e Mënsch deen agespaart ginn ass, dee mësshandelt ginn ass, dee vergëft ginn ass, einfach well en fir en oppent an demokratescht Russland wollt kämpfen. Fir Gerechtegkeet. En huet mat sengem Liewen dofir bezuelt", esou de Lëtzebuerger Ausseminister.

Reaktioun op X

I am deeply saddened by reports of Alexey @Navalny’s death. #Navalny believed in a free, open & democratic Russia. Over the years he has been poisoned, silenced and mistreated in isolated custody in 🇷🇺. My thoughts today are with his family and all political prisoners in #Russia. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) February 16, 2024

Och op X schreift de Lëtzebuerger Ausseminister , datt hien d'Meldungen iwwert den Doud vum Nawalny traureg stëmmt: Den Nawalny huet un e fräit, oppent en demokratescht Russland gegleeft. Iwwert d'Jore gouf hie vergëft, stomm gestallt an engem isoléierte Prisong a Russland mësshandelt. Weider schreift de Xavier Bettel, datt seng Gedanken haut bei all de Familljemembere vun politesche Prisonéier a Russland sinn.

International Reaktiounen zum Doud vum Nawalny

D'Reaktiounen nom Doud vum Alexej Nawalny hunn dann och net laang op sech waarde gelooss. Ënnert anerem mellt d'AFP, dass de lettesche President Edgars Rinkēvičs seet, dass den Nawalny "brutal vum Kreml ëmbruecht gouf".

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 16, 2024

Den norwegeschen Ausseminister Espen Barth Eide schreift op de soziale Medien, Moskau hätt eng "schwéier Responsabilitéit" am Kader vum Nawalny sengem Doud a wier "an déiwer Trauer".

Deeply saddened by the news of the death in prison by Alexei Navalny.



The Russian Government bears a heavy responsibility. — Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) February 16, 2024

Aus Frankräich ass et dann den Ausseminister Stephane Sejourne, dee sech zu Wuert mellt. Hie schreift: "Den Alexej Nawalny huet mat sengem Liewe bezuelt, andeem hie sech géint e System vun Ënnerdréckung gestallt huet."

Alexei Navalny a payé de sa vie sa résistance à un système d’oppression.



Sa mort en colonie pénitentiaire nous rappelle la réalité du régime de Vladimir Poutine.



À sa famille, ses proches et au peuple russe, la France présente ses condoléances. — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) February 16, 2024

Och déi Europäesch Unioun huet e Freideg a Form vum EU-Rotspresident Charles Michel séier reagéiert. Op sengem Account op X schreift hien: "Den Alexej Nawalny huet fir d'Fräiheet an d'Demokratie gekämpft. Fir seng Idealer huet hien dat ultimatiivt Affer bruecht. D'EU zitt eleng déi russesch Regierung fir säin Doud zur Verantwortung."

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.



The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.



I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 16, 2024

Den däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz huet e Freideg den Dout vum Oppositiounsleader am Prisong verurteelt a betount, hien hätt "säi Courage mat sengem Liewe bezuelt".

Den Olaf Scholz iwwert den Dout vum Alexej Nawalny

Och aus der Ukrain kommen éischt Reaktiounen, dat vum ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj, dee seet, dass et "offensichtlech wier" dass den Nawalny vum Regime vum Wladimir Putin ëmbruecht gouf, genee "wéi dausenden anerer, déi gefoltert goufen. Him no misst de Putin fir säin Handelen zur Verantwortung gezu ginn. De Selenskyj-Beroder Andriy Yermak ënnersträicht an engem Statement op Telegram, dass de Wladimir Putin Angscht viru Konkurrenz hätt an dass d’Liewe vu Russen him näischt bedeite géifen.

De brittesche Premier Rishi Sunak schwätzt vu “schrecklechen Nochriichten» an enger «grousser Tragedie» an dass de Nawalny a sengem Liewe grousse Courage gewisen huet. Seng Gedanke wiere beim Nawalny senger Fra an dem russesche Vollek.

This is terrible news. As the fiercest advocate for Russian democracy, Alexei Navalny demonstrated incredible courage throughout his life.



My thoughts are with his wife and the people of Russia, for whom this is a huge tragedy. https://t.co/AQvQQW5GBh — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 16, 2024

De spueneschen Ausseminister Jose Manuel Albares fuerdert als Reaktioun "Opklärung vun den Ëmstänn" vu sengem Doud, hie wär am Prisong gestuerwen, wou hien "zu onrecht souz",dat wéinst politesche Grënn. Hie wier "zudéifst iwwert den Doud vum Alexej Nawalny schockéiert".

Profundamente conmocionado por la muerte de Alexei Navalni. Exigimos la aclaración de las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido durante su injusto encarcelamiento por motivos políticos. Nuestras condolencias a sus familiares y apoyo a quienes trabajan por la libertad. — José Manuel Albares (@jmalbares) February 16, 2024

De Kreml misst elo "seriö Froen beäntwerten" esou den NATO-Chef Jens Stoltenberg e Freideg. Hien huet Journaliste géigeniwwer gesot, dass hien zu déifst traureg iwwert d'Noriichten aus Russland wier.