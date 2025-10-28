Hurrikan "Melissa" antëscht op héchst Kategorie erop gesat
© AFP
An der Karibik ass den Hurrikan Melissa zanter e Méindeg scho mat Wandvitesse vu bis zu 280 Stonnekilometer um Wee a Richtung Jamaika.
Am Moment wier de Wierbelstuerm awer zimmlech lues ënnerwee, wat en ëmsou méi geféierlech mécht. Och wa bannen am Stuerm Wandvitesse vun 280 Stonnekilometer gemooss ginn, géing en aktuell nëmme mat siwe Kilometer d'Stonn virukommen, heescht et vum US-Hurrikanzenter NHC. Esou war den Hurrikan en Dënschdeg de Moien nach eng 90 Kilometer vun Jamaika ewech. Eigentlech hätt e sollte géint 14 Auer eiser Zäit op d'Küst vun Jamaika treffen. Antëscht gouf den Hurrikan op d'Kategorie 5 erop gesat - déi héchst-méiglech Kategorie, déi Liewensgefor bedeit.
De lokale Premier huet viru gréisseren Zerstéierunge gewarnt an huet d’Populatioun opgeruff, Schutz ze sichen. Och de lokale Wiederdéngscht rechent mat katastrophalen Iwwerschwemmungen. Wann de Stuerm d'Insel an der Karibik mat där Vitess treffe sollt, wier dat dee Stäerksten zanter den Opzeechnungen am Joer 1851. Doduerch datt den Hurrikan esou lues ënnerwee ass, géing e wuel vill Reen mat sech bréngen. An och d'Gefor fir Stuermfluten an Äerdrutsche wier méi grouss - virun allem, well et am Land vill Bierger ginn.
Ausleefer haten iwwert de Weekend schonn Haiti an d’Dominikanesch Republik getraff, an do eng Rei Doudeger gefuerdert.