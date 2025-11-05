4,3 Millioune Leit goufe weltwäit - souguer an Nordkorea - ëm hir Sue bruecht. Mataarbechter vu Finanz-Servicer sollen de Kriminellen dobäi gehollef hunn.

Dat däitscht Bundeskriminalamt an d'Landeszentralstelle Cybercrime vun der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hunn an Zesummenaarbecht mat internationalen Autoritéiten en Netzwierk vun dräi internationale Kriminelle-Gruppen opgedeckt, dat weltwäit aktiv war. Och déi Lëtzebuergesch Autoritéite ware "wesentlech" un den Ermëttlunge bedeelegt, heescht et e Mëttwoch de Moie vum Stater Parquet.

Iwwer gefälschte Sitten, Reklammen a Message goufen iwwer op d'mannst siwe Joer eng 300 Milliounen Euro geklaut.

Eng sëllege Gebaier an Däitschland, ma och zu Lëtzebuerg a Kanada, Italien, Holland, Singapur, Spuenien, den USA an Zypern goufen am Kader vun der "Operatioun Chareback" duerchsicht an et goufen insgesamt 36 Männer an aacht Fraen am Kader vun den Arnaque festgeholl. Lëtzebuerger waren net ënnert de Verdächtegen, ma ee vun de Verdächtege gouf op Basis vun engem europäesche Mandat d'arrêt zu Lëtzebuerg festgeholl a gouf e Mëttwoch de Moien der Untersuchungsriichterin presentéiert. Et gëllt wéi ëmmer d'Presomption d'innocence.

De Beschëllegte gëtt virgeheit, d'Kreditkaarten-Donnéeë vu ronn 4,3 Milliounen Affer aus insgesamt 193 Länner - dorënner souguer Nordkorea - benotzt ze hunn, fir méi wéi 19 Milliounen Aboen op "professionell bedriwwene Fake-Websäiten" ofzeschléissen. Wéi den Harald Kruse vun der Landeszentralstelle Cybercrime, déi och am sougenannten "Cyber-Bunker"-Fall ermëttelt hat, e Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz preziséiert huet, waren et virun allem gefälschte Porno- an Dating-Sitten, op deene falsch Aboen ofgeschloss goufen.

Mataarbechter vun däitsche Finanz-Servicer solle Bäihëllef geleescht hunn

D'Täter sollen iwwer sougenannte Phishing-Attacken un d'Kreditkaartendonnéeë vun hiren Affer komm sinn. Well ëmmer just kleng Zomme geklaut goufen, wieren deenen déi dubiéis Iwwerweisungen dacks eréischt "no Méint oder souguer Joren" opgefall.

E besonnesch pikanten Detail: Déi Kriminell solle mat Mataarbechter vun däitsche Finanzservicer zesummegeschafft hunn, déi sech fir hir Bäihëllef bezuele gelooss hunn. Ënnert anerem en Employé am Compliance-Beräich soll bedeelegt gewiescht sinn. An deem Kader solle véier grouss däitsch Bezuel-Déngschter kompromettéiert gi sinn.

Lëtzebuerger Ermëttler waren och bedeelegt

Wéi de Parquet zu Lëtzebuerg e Mëttwoch de Moie matdeelt, wieren déi Lëtzebuergesch Autoritéiten och "wesentlech un der Opdeckung bedeelegt gewiescht". Schonn am Joer 2021 hätt de Lëtzebuerger Parquet op Basis vun enger Analys vu Finanzdonnéeën duerch d'FIU Luxemburg Ermëttlunge wéinst Blanchiment a Verontreiung an d'Weeër geleet. An deem Kader wiere vun der zoustänneger Untersuchungsriichterin 8,3 Milliounen EUR, 3,5 Milliounen Dollar an 83.000 Pond saiséiert ginn.

An direkter Zesummenaarbecht mat der Section Anti-Blachiment vun der Police wiere Razzien an de Lëtzebuergesche Gesellschafte vun de verdächtege Persoune gemaach ginn. si wiere befrot ginn an et wiere Beweiser gesammelt ginn. Dobäi koum eraus, datt souwuel Lëtzebuergesch wéi och däitsch Gesellschafte bedeelegt waren, esou datt béid Länner hir Ermëttlungen zesummegeluecht hunn - woubäi Lëtzebuerg ee Groussdeel zur Opklärungsaarbecht am däitsche Strofprozess bäigedroen hätt, esou de Parquet.

De Parquet lueft a senger Matdeelung déi gelongen Zesummenaarbecht tëscht de Lëtzebuerger an den däitschen Autoritéiten. Se wier ee "Paradebeispill fir déi exzellent Kooperatioun am Hibléck op d'Lutte géint d'Finanzkriminalitéit."

De Communiqué vum Parquet

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Luxemburg - Luxemburgische Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen internationalen Kreditkartenbetrug und Geldwäsche – Ein Paradebeispiel der gelungenen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

(05.11.2025)



Wie aus der Eurojust Pressemitteilung vom 5. November 2025 hervorgeht, waren die luxemburgischen Strafverfolgungsbehörden maßgeblich an der Aufdeckung eines international operierenden Kreditkartenbetrugsnetzwerkes mit Schwerpunkt in Deutschland beteiligt.



Bereits im Jahr 2021 hat die luxemburgische Staatsanwaltschaft, auf der Grundlage der detaillierten Finanzdatenanalyse der FIU Luxemburg („Cellule de renseignement financier“) ein Untersuchungsverfahren wegen Geldwäsche und Veruntreuung von Geschäftsgeldern eingeleitet.



Die von der FIU gesicherten Vermögenswerte wurden umgehend von der zuständigen Untersuchungsrichterin beschlagnahmt; hierbei handelte es sich um mehr als 8.300.000 EUR, 3.500.000 USD und 83.000 GBP.



In direkter und effizienter Zusammenarbeit mit der Geldwäscheabteilung der luxemburgischen Kriminalpolizei („Service de police judiciaire, section anti-blanchiment“) wurden Hausdurchsuchungen bei den luxemburgischen Gesellschaften der verdächtigen Personen durchgeführt, Vernehmungen veranlasst und Beweise gesammelt, welche in zahlreichen Polizeiberichten ausgewertet wurden. Des Weiteren sind Rechtshilfeersuchen an die verschiedenen ausländischen Behörden adressiert worden und die hieraus resultierenden Ermittlungen sind in die luxemburgische Untersuchung mit eingeflossen.



Die Untersuchung hat unter anderem ergeben, dass die von den verdächtigen Personen erbrachten Vermittlungsleistungen sowohl über deutsche, als auch luxemburgische Gesellschaften erbracht wurden.



Der Großteil der durch die verdächtigen Personen vermittelten Händler erfolgte an deutsche Zahlungsdienstleister, so dass der Schwerpunkt der Ermittlungen in Deutschland anzusiedeln ist. Auf Grund dessen und in enger Kooperation mit der deutschen Generalstaatsanwaltschaft wurden die beiden Ermittlungsverfahren zusammengeführt.



Die luxemburgische Staatsanwaltschaft hat die vollumfängliche Strafakte in Zusammenhang mit dem in Luxemburg geführten Untersuchungsverfahren an die deutschen Behörden übermittelt. Im Rahmen der Aufdeckung dieses internationalen Betrugsnetzwerkes haben die luxemburgischen Strafverfolgungsbehörden somit nicht nur aktive Rechtshilfe für Deutschland geleistet, sondern gleichzeitig einen Großteil zur Aufklärungsarbeit im deutschen Strafverfahren beigetragen.



Die enge Zusammenarbeit zwischen Luxemburg und Deutschland in diesem internationalen Betrugsfall ist ein Paradebeispiel für die exzellente Kooperation im Hinblick auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Der schnelle Austausch von Finanzdatenanalysen, Beweisen und Informationen hat unter anderem zu der Identifizierung, Sicherstellung und Beschlagnahmung von illegalen Vermögenswerten geführt.



Die erfolgreich ausgeführten Maßnahmen am Action Day sind das Resultat von hervorragender Kooperation, sowohl auf nationaler Ebene zwischen den luxemburgischen Strafverfolgungsbehörden (Staatsanwaltschaft, Untersuchungsrichterin und der Geldwäscheabteilung der Kriminalpolizei), als auch auf bilateraler Ebene mit Deutschland, was zuletzt durch die effiziente Koordination durch Eurojust und Europol ermöglicht wurde.



Einer der Haupttatverdächtigen konnte auf der Grundlage eines von Deutschland ausgestellten europäischen Haftbefehls in Luxemburg festgenommen und am heutigen Morgen der Untersuchungsrichterin vorgeführt werden.



Es gilt die Unschuldsvermutung.

