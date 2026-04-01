RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Mëttelmier an am ÄrmelkanalOp d'mannst 40 Migrante bei Bootsonglécker ëm d'Liewe komm

AFP
iwwersat vun RTL Lëtzebuerg
Nodeems d'tierkesch Autoritéiten insgesamt 18 doudeg Afghane virun der Ägäis-Küst fonnt hunn, mellen elo och déi italieenesch Garde-côtes Doudeger, dat virun der Insel Lampedusa.
Update: 02.04.2026 10:28
Bei zwei Vorfällen mit Flüchtlingsbooten im Mittelmeer sind mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Beim Versuch, den Ärmelkanal zu überqueren, starben zwei weitere Menschen.
38 Leit sinn e Mëttwoch bei Bootsonglécker am Mëttelmier ëm d’Liewe komm, zwee weiderer am Ärmelkanal tëschent Groussbritannien a Frankräich.
© DHA (Demiroren News Agency)/AFP

Och hei hätt een 19 Doudeger op engem Boot entdeckt, zwou weider Persoune wiere beim Versuch gestuerwen, duerch den Äermelkanal ze kommen.

58 Persounen hätten iwwerlieft a sinn op Lampedusa bruecht ginn, 7 Persounen hu musse wéinst “Ënnerkillung an enger Kuelewaasserstoff-Vergëftung” behandelt ginn, esou de Buergermeeschter vu Lampedusa Medie géigeniwwer.

D’Rettungsaktioun war eng 135 Kilometer virun der Insel. Italieeneschen Noriichtenagencen no wieren d’Affer warscheinlech all un Ënnerkillung gestuerwen. De Wand wier immens staark gewiescht an et hätt vill Reen a kal Temperaturen ëm déi 10 Grad ginn.

Déi tierkesch Garde-côtes haten am Ägäesche Mier viru Bodrum 18 Läichen aus dem Waasser gezunn, eng weider Persoun ass spéider am Spidol gestuerwen. 21 Persoune konnte gerett ginn. Eng Patrull hat d’Schlauchboot entdeckt an opgefuerdert, stoen ze bleiwen. Dëst ass dunn awer “mat héijer Vitess” geflücht. Doropshi wier Waasser an d’Boot agedrongen an et wier ënnergaangen. Bei den Doudege soll et sech ausschliisslech ëm Afghanen handelen.

Bodrum läit nëmmen e puer Kilometer vun der griichescher Insel Kos, wou vill Migranten hiwëllen, fir vun do aus an Europa ze kommen. Um Wee bei d’griichesch Insele kënnt et ëmmer nees zu Bootsonglécker. Vun der internationaler Migratiounsagence IOM heescht et, datt zanter Ufank vum Joer 831 Migranten am Mëttelmier ëm d’Liewe komm sinn oder als vermësst gëllen.

Da gouf et nach en déidlecht Bootsongléck am Äermelkanal tëschent Groussbritannien a Frankräich, bei deem zwee Migrante gestuerwe sinn, fënnef weiderer goufe gerett.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.