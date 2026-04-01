Schonn eng Persoun festgehollUS-Journalistin Shelly Kittleson am Irak entfouert

AFP, iwwersat vun RTL
Och wann den Irak net an de Krich vun den USA an Israel géint den Iran eragezu wëll ginn, soll e Grupp, deen an hirem Land aktiv ass, un der Entféierung vun enger US-Journalistin bedeelegt sinn.
Update: 01.04.2026 15:56
Eine US-Journalistin ist nach Angaben des US-Außenministeriums in der irakischen Hauptstadt Bagdad entführt worden. Die US-Behörden arbeiteten daran, die Freilassung der Journalistin "so schnell wie möglich" zu erreichen, teilte das Ministerium mit.
D’US-Journalistin Shelly Kittleson gouf an der irakescher Haaptstad Bagdad entféiert.
An der irakescher Haaptstad Bagdad gouf eng amerikanesch Journalistin entfouert, wéi den US-Ausseministère matdeelt. D’US-Autoritéite schaffen drun, d’Fräiloossung vun der Journalistin “esou séier wéi méiglech” z’erreechen, heescht et vum Ministère en Dënschdeg. Eng Persoun mat Relatiounen zu der pro-iranescher paramilitärescher Katajeb Hisbollah, “déi am Zesummenhang mat der Entféierung stoe soll” wier vun den irakeschen Autoritéite festgeholl ginn, huet de Staatssekretär fir global Ëffentlechkeetsaarbecht am US-Ausseministère, den Dylan Johnson, op X geschriwwen.

Den Johnson huet erkläert, datt den Ausseministère d’Journalistin virun de Riske vun enger Rees an den Irak gewarnt hat. Dës Warnung huet de Ministère doropshin nach emol un all US-Bierger erausginn: “Den Ausseministère réit allen Amerikaner, Medievertrieder inclus, all Reeshiweiser ze suivéieren.”

Déi irakesch Autoritéiten hunn iwwerdeems matgedeelt, si hätten e Gefier ofgefaangen, dat sech iwwerschloen hätt, wéi d’Passagéier probéiert hunn, ze flüchten. “De Sécherheetsbeamten ass et gelongen, ee vun de Verdächtege festzehuelen an ee Gefier, dat bei der Dot benotzt gouf, sécherzestellen”, heescht et vum irakeschen Inneministère. D’Autoritéite géingen deemno weider doru schaffen, aner Bedeelegter festzehuelen an d’Journalistin fräizekréien.

D’Journalistin gouf vu Medierechtsorganisatioune a vun Al-Monitor, engem vun de Medien, fir déi si geschafft huet, als Freelance Shelly Kittleson identifizéiert. Al-Monitor huet sech an engem Communiqué “zudéifst beonrouegt” iwwer d’Entféierung gewisen an hir “sécher an direkt Fräiloossung” gefuerdert. “Mir stinn hannert hirer wichteger Berichterstattung aus der Regioun a fuerderen hiren direkte Retour, fir datt si hir wichteg Aarbecht weider féiere kann.”

Der Stëftung International Women’s Media no ass d’Kittleson eng “seriéis Journalistin” mat Erfarung am Noen Osten.

D’USA hunn hir Bierger fir d’lescht viru wuessende Risiken am Irak gewarnt, wou den Iran Afloss op eng Rei schiitesch Gruppen huet. Den Irak hat erkläert, datt d’Land net an de Krich vun den USA an Israel géint den Iran eragezu wéilt ginn.

Am meeschte gelies
No 35 Joer Beruffspompjee an d’Pensioun
"E jonkt Meedchen huet meng Hand gehalen an net méi lassgelooss"
Video
Fotoen
8
Wollt eng Verkéierskontroll evitéieren
22 Joer jonke Mann gëtt no Poursuite zu Saarbrécken vun der Police erschoss
Fotoen
Sonndesinterview mat zwou Kriminologinnen
"Kee wëll an de Prisong kommen, dat ass net e Wee, deen ee wielt"
Video
47
Schonn e Freideg geschitt
Lëtzebuerger fält u Klotermauer zu Audun-le-Tiche a stéisst sech de Kapp
Helikopter bei Sich am Asaz
Police stoppt no Abréch zu Ollem a Capellen eng Rei presuméiert Täter
Weider News
Leeft elo op Dënschdeg den Owend aus
Den Donald Trump huet den Iran op de Soziale Medien nach eng Kéier u säin Ultimatum erënnert
Tragescht Ongléck
Bam op Grupp vu Leit gefall: 3 Doudesaffer bei Ouschter-Ausfluch zu Flensburg
US-Kampfjet iwwer Iran ofgeschoss
Zweeten Zaldot konnt no Sichaktioun gerett ginn
Ukrain-Krich
5 Doudesaffer bei Dronenattack zu Nikopol
5,2 op der Richterskala
Am Oste vun der Tierkei ass et e Samschdeg de Moien zu engem Äerdbiewe komm
Leeft elo op Dënschdeg den Owend aus
Den Donald Trump huet den Iran op de Soziale Medien nach eng Kéier u säin Ultimatum erënnert
