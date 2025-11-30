De franco-libaneesesche Fuerscher a Schrëftsteller Gilbert Achcar war e Samschdeg den Owend Invité bei enger Konferenz, déi vun Déi lénk organiséiert gouf.

Am Mëttelpunkt stoung d'Fro: Wat fir eng Zukunft fir Palästina?



Seng Analys ass eng ganz däischter. Ouni grouss Hoffnung op eng kuerzfristeg Entspanung. Ouni Hoffnung op grouss Changementer.

"À commencer par le peuple de Gaza qui se retrouve dans une condition absolument abominable. Et le peuple de Cisjordanie qui est la proie d'assauts incessants des colons soutenus par l'armée. Tout cela dans un contexte où ce sont les Etats-Unis maintenant, qui se mêlent directement de l'affaire, et ça ne présage rien de bon."



De Friddensplang vum President Trump wier ee vun de Schappegsten, déi ee jee gesinn hätt. De Statut, wéi e fir Gaza virgesinn ass, beschreift de Gilbert Achcar als Neo-Kolonial. Presidéiert vum Trump perséinlech. Mat am Réck enger kontroverséierter UN-Resolutioun, déi der Besatzungsmuecht Israel weider ze vill Muecht loosse géif. D'Situatioun um Terrain géif et weisen, et géif keng Wafferou, keen hätt bis elo dem militäreschen Aarm vun de Hamas d’Waffen ofgeholl. An doriwwer eraus géif dee feelen, deen d'palästinensescht Vollek a méi roueg Gewässer féiere kéint.

"Il y a une majorité des palestiniens qui ne veulent ni de l’autorité palestinienne de Cisjordanie, ni du Hamas. Sauf que cette majorité, est bien, elle n'a pas d'expression politique aujourd'hui. Il n 'y a pas de force capable de la représenter. Et pour l'instant, tous les plans de paix, entre guillemets, aucun de ces plans de paix ne prévoit une véritable autodétermination des Palestiniens."

Eng Zwee Staate-Léisung wier eng Fiktioun, sou de Professer fir Politikwëssenschaft an international Relatiounen.

"Cet état palestinien aujourd'hui, dont on parle, si c'est dans le cadre du plan de paix de Trump, ce serait un état dont la direction devrait être conforme aux souhaits israéliens. Puisqu'on considère que l'autorité de Mahmoud Abbas doit être réformée selon les désidérata israéliens."



An d'Europäer? Si hätte sech als Remorque den USA ugeschloss. Wat extrem ze bedauere wär. Den Noen-Oste wier geografesch op der viischter Dier vun Europa.

"L'Europe est passé à la caisse, comme d'habitude. Pour financer un cadre de règlement complètement dominé par Israël, avec le soutien des Etats -Unis."



Déi eenzeg Hoffnung, datt sech awer nach eppes beweegt, géif op engem Deel vun den Israeelie leien. Baussenr Israel.

"La seule lueur d 'espoir à cet égard, elle n'est pas en Israël. Où vraiment il y a un blocage très droitier de la société, mais parmi les Juifs américains. Où les sondages montrent qu'une majorité des jeunes Juifs américains exprime plus de sympathie pour le peuple palestinien que pour Israël. Et ça, c'est très nouveau, bien sûr, et c'est extrêmement important pour l'avenir" - mat Bléck op déi extreem enk Relatiounen tëscht den USA an Israel.