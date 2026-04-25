"Riseg koordinéiert Offensiv" géint RegierungArméi am Mali kämpft géint "terroristesch Gruppen"

AFP, iwwersat vun RTL
Zanter Joren hëlt d'Gewalt am Mali massiv zou. No Attacken e Samschdeg de Moie solle sech Awunner an Touristen a Sécherheet bréngen.
Update: 25.04.2026 16:12
Die Armee in Mali hat sich nach eigenen Angaben Kämpfe mit bewaffneten Gruppen in der Hauptstadt Bamako und an anderen Orten geliefert. Vorausgegangen seien Angriffe dieser "terroristischen Gruppen" auf Kasernen, teilte die Armee mit.
Zanter Joren hëlt d'Gewalt am Mali massiv zou. No Attacken e Samschdeg de Moie solle sech Awunner an Touristen a Sécherheet bréngen.
D'Arméi am Mali huet e Samschdeg géint arméiert Gruppen an der Haaptstad Bamako an op anere Plaze gekämpft. Dat als Reaktioun op Attacke vun dësen "terroristesche Gruppen" op Kasären, wéi et et vun der Arméi heescht. E Sécherheetsexpert huet vun enger "riseger koordinéierter Offensiv am ganze Land" geschwat.

Déi Arméiert hätten um fréie Samschdegmoien ugegraff, esou de Militär weider. Géint wéi ee Grupp genee gekämpft gëtt, gouf net gesot. "Eis Truppen a Sécherheetsleit sinn amgaangen, d'Ugräifer ze vernichten", heescht et an enger Erklärung vun der Arméi. Méi spéit huet d'Militär matgedeelt, datt d'Situatioun "ënner Kontroll" wier an e puer "Terroristen" "neutraliséiert" gi wieren. Den Tuareg-Rebellegrupp FLA huet allerdéngs erkläert, datt een d'Stad Kidal am Norde vum Land ageholl hätt. Fir d'Attacken an anere Stied huet de Grupp virop keng Responsabilitéit iwwerholl.

D'Stroossen an der Haaptstad waren e Samschdeg komplett eidel, et wiere just Schëss ze héiere gewiescht, wéi et vun engem Korrespondent vun der Noriichtenagence AFP heescht. Helikoptere wieren iwwer Bamako geflunn, virun allem an der Géigend vum internationale Fluchhafen.

Zu Kati, engem Viruert vun der Haaptstad, ware sëllege Schëss ze héieren. Zu Kati ass d'Residenz vum Militärjunta-Chef Assimi Goita. Awunner vum Duerf hunn Opnamen an de soziale Medie verëffentlecht, déi hir zerstéiert Haiser weisen. Vu Kämpf gouf nieft Bamako a Kidal och aus der nërdlecher Stad Gao a Sevare am Zentrum vum Land bericht.

Am Mali hëlt zanter ville Joren d'Gewalt zou. De Militär, deen zanter zwee Putschen an de Joren 2020 an 2021 un der Muecht ass, gesäit sech ënnert anerem mat enger Rebellioun vun islamisteschen Extremiste konfrontéiert, déi ëmmer nees Uschléi an Attacken op Regierungstruppe maachen. Donieft si kriminell Banden am Land aktiv.

D'Attacken op Regierungstruppen e Samschdeg hätten Experten no awer eng nei Qualitéit. "Mir hunn et mat enger riseger koordinéierter Offensiv am ganze Land ze dinn, wéi mir et zanter 2012 net méi gesinn hunn, wéi d'Regierung dat halleft Land verluer hat", sot den Charlie Werb vun der Sécherheetsberodungsagence Aldebaran Threat Consultants der AFP géigeniwwer. Zu Bamako hätt et e "schwéier Sécherheetsversoe" ginn.

2024 ware bei enger duebeler Attack op de Militärfluchhafe vu Bamako an der Gendarmerieschoul méi wéi 70 Leit ëm d'Liewe komm. D'Attack hat de Grupp fir d'Ënnerstëtzung vum Islam an de Moslemen (JNIM), Deel vum islamistesch-extreemisteschen Al-Kaida-Netzwierk, fir sech reklaméiert.

