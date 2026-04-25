D'Ukrain mellt op en neits zwee Doudeger an 21 Blesséierter bei russeschen Attacken an der Nuecht op e Samschdeg an der Stad Dnipro, am Oste vum Land. Ënnert de Blesséierte wieren och Kanner, wéi et vun den ukraineschen Autoritéiten heescht. Och zu Charkiv a Cherson wiere Mënsche bei Attacke verwonnt ginn.
D'Attacken waren dann och am Nopeschland Rumänien ze spieren. Duerch Iwwerreschter vun Dronen, déi ukrainesch Ziler viséiert hunn, wiere Gebaier am NATO-Memberland beschiedegt ginn, deelt de rumänesche Verdeedegungsministère um Samschdeg mat, dee Moskau schaarf kritiséiert.
De russesche Verdeedegungsministère deelt sengersäits mat, datt och an der Nuecht op e Samschdeg 127 ukrainesch Dronen hätte kënnen ofgewiert ginn.