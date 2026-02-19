"Politischer Aschermittwoch"Bundeskanzler Friedrich Merz war e Mëttwoch zu Tréier

A Rheinland-Pfalz gëtt nämlech a gutt véier Woche gewielt, an d’CDU huet do gutt Chance fir stäerkste Partei ze ginn, an no 35 Joer SPD erëm de Ministerpresident ze stellen. Dofir hat d’Partei hiren traditionelle “Politischen Äschermëttwoch” op Tréier verluecht. D’Ried vum Friedrich Merz viru ronn 1.000 Parteimembere war e klore Plädoyer fir d’Zesummenaarbecht an Europa. Fir sech an enger Welt am Ëmbroch behaapten ze kënnen, misst d’EU sech erëm un hir Wuerzelen erënneren:

“Wir können es schaffen, und wir werden es auch schaffen, wenn wir uns darauf besinnen, was dieses Europa einst so stark und so erfolgreich gemacht hat. Wenn wir das wieder in Erinnerung rufen, was die Gründerväter dieser Europäischen Union gewollt haben. Die wollten nicht in erster Linie eine Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die wollten keine Wirtschaftsgemeinschaft in erster Linie. Die wollten dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit der Staaten in Europa dazu führt, dass wir als Demokratien nie wieder Krieg gegeneinander führen. Das ist das, was die Gründerväter dieser Europäischen Union gewollt haben.“

De Friedrich Merz huet och déi däitsch Grenzkontrollen ugeschwat, déi jo en Dënschdeg bis an den Hierscht era verlängert goufen. Déi wieren “net schéin”, mee de Kanzler fënnt se néideg fir illegal Immigratioun z’ënnerbannen. Däitschland misst op senge Grenzen den Tri maachen - tëschent richtege Flüchtlingen a Wirtschaftsflüchtlingen, déi nëmme vum däitsche Sozialsystem profitéiere wéilten.

