3CG1 aus dem Michel Rodange*
Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre interne qui provoque l’une des pires crises humanitaires du monde. Des millions de civils sont aujourd’hui privés de sécurité, de nourriture et de soins.
Newly displaced people from El Fasher arriving in El Deain, East Darfur (11 juin 2024)
Le conflit oppose les Forces de soutien rapide (FSR) à l’Armée soudanaise. Ces deux forces se disputent le contrôle du pays et de ses institutions. Les combats ont commencé en avril 2023 et se poursuivent dans plusieurs régions : Khartoum, le Darfour, Nyala et le Kordofan. Les infrastructures civiles — hôpitaux, écoles, marchés — ont été détruites ou sont devenues inaccessibles. Les coupures d’électricité et le manque d’eau potable aggravent la situation. Les organisations humanitaires parlent d’un effondrement presque total des services essentiels.

UN PAYS EN DETRESSE

Selon les Nations unies, plus de 12 millions de personnes ont fui leur foyer, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
Près de 30 millions de Soudanais ont besoin d’une aide humanitaire urgente. L’OMS et l’UNICEF décrivent la situation comme la plus grande crise humanitaire actuelle.
Les enfants sont les plus touchés. Beaucoup souffrent de malnutrition sévère et ont perdu l’accès à l’école.
Les femmes et les personnes âgées sont exposées aux violences, au manque de soins et à l’insécurité. Dans certaines régions du Darfour, la famine est déjà une réalité.

UNE GUERRE PASSEE SOUS SILENCE

Le conflit soudanais reste peu médiatisé. Plusieurs raisons l’expliquent : la complexité du conflit, la difficulté d’accès pour les journalistes et les humanitaires, et le manque de financement des actions d’aide. L’attention mondiale se concentre sur d’autres crises, comme l’Ukraine ou Gaza, laissant le Soudan dans l’ombre.

LES BESOINS URGENTS

Les organisations humanitaires demandent un cessez-le-feu immédiat pour protéger les civils. Ils demandent également une ouverture de corridors humanitaires sûrs pour acheminer la nourriture, l’eau et les médicaments, un soutien financier international plus important et des mécanismes de justice pour les crimes commis pendant le conflit.
Derrière les chiffres se trouvent des vies bouleversées : des familles déplacées, des enfants privés d’avenir, un peuple pris au piège d’une guerre qu’il n’a pas choisie.
Le Soudan traverse une crise d’une ampleur exceptionnelle. Informer et agir, c’est refuser l’oubli.

*Cédric K. Gabriele L. , Jonah B. et Benjamin M.

