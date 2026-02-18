RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Valérie Hayer a Charel Goerens"D’Allianz tëscht de moderéierte Konservativen an der europäescher Mëtt bestäerken"

François Aulner
D'Presidentin vu Renew Europe, d'Valérie Hayer, war e Mëttwoch op Besuch zu Lëtzebuerg. Déi liberal EU-Deputéiert hat eng Entrevue mam Premier Luc Frieden an en Iesse mat hirem Parteikolleeg, dem EU-Deputéierte Charel Goerens a Membere vun der Press.
Update: 18.02.2026 17:35
© François Aulner

“D’Allianz tëscht de moderéierte Konservativen an der europäescher Mëtt bestäerken” - mat deem Objektiv war d’Presidentin vu Renew Europe, d’Valérie Hayer, e Mëttwoch op Besuch zu Lëtzebuerg. Déi liberal Europadeputéiert hat eng Entrevue mam Premier Luc Frieden an duerno en Iesse mat hirem Parteikolleeg, dem DP-Europadeputéierte Charel Goerens a Membere vun der Press. “D’geopolitesch Erausfuerderungen erfuerderen eng extrem kloer Linn op der europäescher Fro an de Choix vun eisen Allianzen”, esou d’Valérie Hayer. D’Riets-, mee och d’Lénksextrem géingen d’Spill maache vum Putin a vum Trump, déi Europa “systematesch ugräifen”. Si huet bedauert, datt de Chef vun den europäesche Konservativen, de Manfred Weber vun der EVP, Allianze mam EKR, dem Grupp vun europäesche Konservativen a Reformiste net ausschéisst.

EU-Deputéiert Valérie Hayer op Visitt zu Lëtzebuerg / Reportage François Aulner

Klengt ewéi wann déi Liberal zu Bréissel a Stroossbuerg vun elo un also keng Kompromësser méi mat de Rietsextreme wëllen acceptéieren oder agoen. De Charel Goerens huet deem natierlech zougestëmmt: ëmmerhin huet hien am Géigesaz zu anere Membere vu Renew, mee virun allem der EVP an de Rietsextremen, géint d’Verwässere vun der Liwwerkettendirektiv gestëmmt. De liberale Politiker aus dem Norde vum Land ass fir Vereinfachunge vun de Reegele, mee net wann dat mat Euroskeptiker geschitt. Hie favoriséiert Kompromësser mat der EVP, de Sozialdemokraten an déi Gréng.

Fir d’Valérie Hayer wieren d’Pro-Europäer déi eenzeg, déi “éierlech” wieren, fir de Leit Opportunitéiten unzebidden, fir Aarbechtsplazen ze schafen, fir d’Kompetitivitéit ze stäerken a fir den europäesche Modell vu Fräiheet ze schützen.

“M” fir Migratioun

D’Rietsextrem probéiere mam Thema a Widderstand géint d’Migratioun ze punkten. Se ginn dobäi net just vum Putin a vun Techmiliardären ewéi den Elon Musk ënnerstëtzt, mee - ewéi d’Strategiepabeier vum Wäissen Haus et weist - elo och vum US-President. D’Valérie Hayer ass absolut averstan, datt et en Debat gëtt, mee si huet betount, datt d’EU scho virun de leschte Wale méi streng Mesurë géint déi illegal Migratioun decidéiert huet an nach eng Direktiv iwwert d’Réckféierungen an der Maach ass.

Fir déi liberal Fransousin géing den Accueil vu Refugiéen awer Europa a Länner ewéi Lëtzebuerg “éieren” an déi legal Migratioun wier esouwuel positiv ewéi och néideg, well d’Populatioun méi al gëtt a Main d’oeuvre gebraucht wier.

Ugeschwat op d’Verbreedung vum Thema an den Online-Reseauen an de Vott vu jonke Leit fir de Rassemblement National oder d’AfD, sote si an de Charel Goerens, datt d’EU - genee ewéi d’USA et gemaach hunn - d’Kontroll iwwert d’Sozialreseauen an hir Algorithme misst iwwerhuelen. Ouni esou wäit ze goen ewéi Russland oder China natierlech, déi jo auslännesch Plattforme quasi ganz zenséieren. Den europäeschen Digital Act kéint an hiren Aen do hëllefen.

“M” fir Macron

D’Valérie Hayer war da méi optimistesch ewéi de Charel Goerens, datt ee bei de Presidentewalen d’nächst Joer a Frankräich laanscht en zweeten Tuer mat Bardella a Mélanchon kéint kommen. Dofir bräicht een awer e gudde Kandidat fir d’Mëtt, well de Macron net méi untrieden däerf. D’Nimm, déi zirkuléiert sinn, waren Edouard Philippe, Gabriel Attal oder nach Thierry Breton.

Genee ewéi op europäeschem Niveau kéint et a Frankräich och eng Mëtt ginn, déi vum sozialdemokratesche zum konservative Spektrum kéint spanen.

De Charel Goerens huet awer mat engem Zitat vum Charles De Gaulle virun ze vill Zersplitterung gewarnt. De fréiere Generol a President sot 1962, datt wann hien net méi do wier, et net zu engem “Vide politique” géing kommen, mee zu engem “Trop plein”.

Vetorecht, Spuer- a Kapitalunioun a Logement

Wat de Charel Goerens am meeschte weider iergert, ass den institutionelle Blockage an der EU an datt zanter 2005 an dem Traité vu Lissabon kee Fortschrëtt méi gemaach gi wier. Wann elo nach weider Länner Memberstaate ginn, da géing et ganz komplizéiert ginn. Den DP-Europadeputéierte plädéiert weider dofir, datt d’Vetorecht vun engem Memberstaat ofgeschaaft gëtt, esou wuel an der Aussepolitik ewéi a Steierfroen. D’Valérie Hayer och, mee dat Thema hätt si mam Premier Luc Frieden net beschwat.

Wat d’europäesch Spuer- a Kapitalunioun ugeet, wou Frankräich a Lëtzebuerg doriwwer streiden, wou d’Opsiicht soll hikommen, huet d’Parteikolleegin vum franséische President Macron genee ewéi hien op engem EU-Sommet d’lescht Joer schonn eng gewëss Ouverture gewisen. Zanter Jore wëll Frankräich d’Opsiicht bei sech kréien, mee Lëtzebuerg wëll, datt Länner hir Kompetenze kënne behalen.

Am Gespréich tëscht den zwee Proeuropäer an de Journaliste wärend dem Mëttegiessen hu sech dann och zwee grouss Echecke vun der Politik erauskristalliséiert. Engersäits d’Zuchverbindung tëscht Bréissel a Lëtzebuerg, anerersäits awer virun allem de Logement, deen ëmmer nees als ee vun de grousse Problemer fir d’Leit, mee och fir d’Ekonomie erkannt gouf.

Am meeschte gelies
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Frankräich gewënnt Damme-Staffel am Biathlon, schlechten Dag fir d'Gwyneth Ten Raa
Video
15
Posch an Akafszenter geklaut
Wie kennt dëse Mann?
Gebuertsdag um Haff
D'Groussherzogin Stéphanie feiert hir 42 Joer
Fotoen
Champions League
Real Madrid wënnt hëtzegen Allersmatch géint Benfica no méiglechem Fall vu Rassismus
Video
14
Weider News
Däitschland
59 Joer al Fra op der Plaz vun Accident zu Konz gestuerwen
Fotoen
Vor dem Hintergrund politischer Spannungen nach dem gewaltsamen Tod eines ultrarechten Aktivisten in Frankreich ist die Parteizentrale der linkspopulistischen Partei LFI wegen einer Bombendrohung vorübergehend geräumt worden.
Am Kontext vum Doud vun engem ultrarietsen Aktivist
Parteisëtz vu La France Insoumise no Bommemenace evakuéiert
Newly displaced people from El Fasher arriving in El Deain, East Darfur (11 juin 2024)
Care: Correspondants Humanitaires
Soudan: Un peuple pris au piege d'une guerre oubliée
"Emergency.lu"
CGDIS
Lëtzebuerg ënnerstëtzt Madagaskar mat humanitärer Interventioun an "emergency.lu"
2
Médecins sans Frontières
"Déi humanitär Situatioun am Südsudan ass katastrophal"
Audio
10
De Christophe Hansen ass a Portugal gereest, fir sech e Bild vun der Plaz ze maachen.
EU-Landwirtschaftskommissär a Portugal
"D'Leit sinn um Buedem zerstéiert"
Video
Audio
16
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.