Nom Doud vun engem ultrarietsen Aktivist a Frankräich ginn et ëmmer méi Menacë géint d'Partei La France Insoumise. E Mëttwoch huet d'Parteizentral vun der lénkspopulistescher Partei souguer missen evakuéiert ginn.
Update: 18.02.2026 15:30
Vor dem Hintergrund politischer Spannungen nach dem gewaltsamen Tod eines ultrarechten Aktivisten in Frankreich ist die Parteizentrale der linkspopulistischen Partei LFI wegen einer Bombendrohung vorübergehend geräumt worden.
Déi franséisch Police mat engem Policemupp virum Parteisëtz vu La France Insoumise.
© AFP

Virum Hannergrond vu politesche Spannungen nom gewaltsamen Doud vun engem ultrarietsen Aktivist a Frankräich gouf d’Parteizentral vun der lénkspopulistescher Partei La France Insoumise (LFI) wéinst enger Bommemenace temporär geraumt. “D’Police ass am Asaz, all Mataarbechter a Parteimembere sinn a Sécherheet”, schreift den LFI-Koordinator Manuel Bompard e Mëttwoch op X. Beim Policeasaz zu Paräis wier kee Sprengstoff fonnt ginn, huet et méi spéit vun informéierte Kreesser geheescht.

D’LFI-Partei steet aktuell a Kritik, well e parlamentaresche Mataarbechter vun engem LFI-Deputéierte festgeholl gouf, dee verdächtegt gëtt, bei der déidlecher Attack op den ultrarietsen Aktivist Quentin Deranque d’lescht Woch zu Lyon bedeelegt gewiescht ze sinn.

E puer Vertrieder vun der LFI hu vu “Menacë” géint hir Partei geschwat. “D’Reprochë (géint LFI) féieren dozou, datt e puer gewaltbereet Aktivisten Attacken op Büroe maachen”, esou de Bompard. Hie fuerdert, datt d’Reprochë géint si gestoppt muss ginn.

D’LFI-Deputéiert Clémence Guetté huet virun enger politescher Instrumentaliséierung vum Fall geschwat. “Déi, déi den Doud vun engem jonke Mann ausnotzen, fir LFI unzegräifen, mussen hir ofstoussend Manöver stoppen”, sot de Guetté.

Déi franséisch Regierung hat e Mëttwoch de Mëtteg de virleefege Fraktiounsausschloss vum LFI-Deputéierte Raphaël Arnault gefuerdert, deem säi Mataarbechter festgeholl gi war. “D’LFI muss an hire Reie raumen”, sot d’Regierungsspriecherin Maud Bregeon.

Am Ganze goufen antëscht eelef Verdächteger festgeholl, vun deene verschiddener Informatioune vun der Zeitung “Le Monde” no als politesch radikaliséiert registréiert waren.

Den 23 Joer ale Rietsradikale war leschten Donneschdeg zu Lyon vun engem Grupp Vermummter zesummegeschloe ginn. Hien ass e Samschdeg un de Suitte vu senger uerger Kappblessur gestuerwen.

