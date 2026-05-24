Eskalatioun zu Ankara an der TierkeiBüroen vun Oppositiounspartei CHP goufe vu Police gestiermt

Dem Parteichef Özgur Özel säin ëmstriddene Virgänger gouf virleefeg als neie Parteichef vun der CHP ernannt.
Update: 24.05.2026 16:40
Den Özgur Özel, Parteichef vun der CHP
© ADEM ALTAN/AFP

D'Police huet e Sonndeg d'Büroen vun der gréisster tierkescher Oppositiounspartei CHP gestiermt. De Parteichef Özgur Özel hat sech mat anere Memberen a Mataarbechter an der Parteizentral verschanzt. Do virdru war hien an engem ëmstriddenen Geriichtsurteel als Chef vun der CHP ofgesat ginn.

Hie kritt reprochéiert beim Kongress 2023 Leit bestach ze hunn, fir fir hien ze wielen. Säin ëmstriddene Virgänger gouf virleefeg als neie Parteichef ernannt. Doropshi huet den Özel sech am Gebai agespaart, dat d'tierkesch Police elo gestiermt huet an dobäi Tréinegas a Gummi-Patrounen agesat huet.

Am meeschte gelies
Sensatioun an der BGL Ligue perfekt
Opsteiger Biissen feiert de Championstitel
Ëm 30 Grad e Sonndeg an e Méindeg
Giel Hëtztwarnung op dat ganzt Land erweidert
Kanner goufen a Portugal ausgesat
Mamm a Stéifpapp sëtzen elo an Untersuchungshaft
Schëss beim Wäissen Haus
Passant getraff, Täter vu Secret Service erschoss
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Bayern séchert sech DFB-Pokal, Hull City wënnt 230-Milliounen-Euro-Match
21
Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht mit massiven Raketen- und Drohnenangriffen überzogen - auch die atomwaffenfähige Oreschnik-Mittelstreckenrakete kam dabei zum Einsatz. Kanzler Merz verurteilte dies als "rücksichtslose Eskalation".
Véier Doudeger an Dosende Blesséierter
Russland gräift Ukrain mat Oreschnik-Rakéiten un
Bei den nächtlichen russischen Angriffen auf Kiew ist auch das ARD-Studio in der ukrainischen Hauptstadt massiv beschädigt und teilweise zerstört worden. Verletzte gab es nicht.
Keng Blesséierter
ARD-Studio zu Kiew no russescher Attack deels zerstéiert
Rettungsdéngschter beim Kuelewierk zu Liushenyu den 23. Mee 2026.
Déidlecht Minnenongléck a China
Sich no zwee Vermësste geet weider
Fotoen
In Pakistan sind bei einem Anschlag auf einen Zug mit Soldaten mindestens 24 Menschen getötet worden. Wie ein hochrangiger Behördenvertreter sagte, wurden bei der Bombenexplosion in Baluchistan im Südwesten Pakistans zudem mehr als 50 Menschen verletzt.
Pakistan
Op d'mannst 24 Doudeger bei Attentat op Zuch mat Zaldoten dran
Durch den Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo sind nach Behördenangaben schon mehr als 200 Menschen gestorben.
Ebola-Virus
Schonn iwwer 200 Doudesaffer am Kongo
US-Präsident Donald Trump und der iranische Außenministeriumssprecher Esmaeil Bakaei haben am Samstag von Anzeichen für eine mögliche Einigung zur Beendigung des Krieges zwischen beiden Ländern gesprochen.
Trump iwwer Enn vum Krich
Accord mam Iran "wäitgoend ausgehandelt"
