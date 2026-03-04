RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Jean Asselborn iwwer Konflikt am Noen OstenChangement vu Regime duerch Krich hätt nach ni funktionéiert

Diana Hoffmann
Zanter fënnef Deeg ass Krich am Noen Osten. Am Journal huet de fréieren Ausseminister seng Aschätzung zu der Situatioun ginn.
Update: 04.03.2026 20:50
Changement vu Regime duerch Krich hätt nach ni funktionéiert
Zanter fënnef Deeg ass Krich am Noen Osten. Am Journal huet de fréieren Ausseminister seng Aschätzung zu der Situatioun ginn.

D’Argument vun den USA an Israel, d’Attacken op den Iran hätten zum Zil, dass d’Land net an de Besëtz vun Atomwaffe kënnt, kann de Jean Asselborn net novollzéien. Bis 2018 wier schliisslech vun der UNO kontrolléiert ginn, wat den Iran mat dem ugeräicherten Uran géing maachen. Bis den Trump den Accord 2018 “futti geschloen” hätt. Virum Ufank vum Krich wier jo grad och doriwwer verhandelt ginn, dass den Iran nees géing Garantië ginn, fir dass d’Land net an de Besëtz vun Atombomme kéim.

“Den Iran war elo d’accord, fir deen ugeräicherten Uran aus dem Land ze bréngen. Et waren also Unzeechen (fir en Accord) do. An et ass menger Meenung no net wouer an eng Ligen, wann den Trump seet, dass d’Gefor imminent gewiescht wier an dass si géinge vun den Iraner mat Nuklearwaffen ugegraff ginn”, sou de Jean Asselborn.

Nom 8. an 9. Januar 2026 hat déi international Communautéit da kéinten intervenéieren. Do wou Schätzungen no 50.000 friddlech Manifestanten ëmbruecht goufen. “An der Charta vun de Vereenten Natioune steet, dass een an esou Fäll kann intervenéieren”, betount de fréieren Ausseminister. De Conseil de Sécurité misst da säin Accord ginn. 2005 wier dann nach en zweeten Artikel agebaut ginn, deen ëm d’"Responsabilitéit fir ze schütze” géing dréinen. Dësen Artikel hätt een dem Jean Asselborn no evoquéiere kënnen. “Ech ka mer net virstellen, wann dat am Januar gemaach gi wier, dass do am Conseil de Sécurité hätt kënnen een de Veto aleeën”, mengt den LSAP-Politiker. Wann da Russen oder Chinesen dat gemaach hätten, da wier, senger Meenung no, wéinstens de Versuch gemaach ginn, fir beim Internationale Recht ze bleiwen. Et bräicht een internationaalt Recht an Normen, soss géinge mer am Chaos versenken.

Hält de Jean Asselborn e Wiessel vum System realistesch?

Engersäits géing e Wiessel vum System vum Iran vum Iran selwer ofhänken. Ebe wéi vill Potential d’Land hätt, de Krich weiderzefeieren. Awar och dovun, wéi vill Potential d’USA an Israel hätten, d’Attacken ofzewieren. E weidere Facteur wier awer och déi amerikanesch Innepolitik. Wéi geet et weider mat der Inflatioun, dem Präis vun den Eeër, dem Gas an dem Pëtrol?

Fir d’Leit am Iran an an de Länner ronderëm hofft de Jean Asselborn dann, dass ee géing agesinn, dass dëse Krich, wéi all Krich, géing immens vill Affer kaschten. Besonnesch wann et ëm e Changement vun engem Regime soll goen. “Kuckt, wat am Irak geschitt ass 2003, 20 Joer dono ass nach keng Léisung do. Eng Millioun Mënsche si gestuerwen. Mat Kricher e Changement vum Regime hinzekréien, dat huet nach ni funktionéiert. An dat funktionéiert och dës Kéier net”, ënnersträicht de Jean Asselborn. Hie wënscht den Iraner, dass se mat enger Regierung kéinte liewen, déi d’Vollek respektéiert.

Am meeschte gelies
Rapartriementsvollen aus dem Oman
Éischte Fliger mat Lëtzebuerger gestart, zweete soll fir owes organiséiert ginn
Video
Zwee Méint no Crans-Montana
Tahirys Dos Santos, seng Frëndin an de Lëtzebuerger Eliot Thelen maachen den Ustouss beim FC Metz
Fotoen
1
Jugendpsychiatrie
"Wourun et wierklech feelt, sinn zoue Strukturen"
Video
7
Successioun vun de Co-Presidenten
D’Stater Gemengeconseillère Maxime Miltgen kandidéiert nieft dem Georges Engel fir d'Partei-Presidence vun der LSAP
9
Widdersprécht dem Ausseminister
Trump relativéiert Ausso, datt Israel soll d'USA mat an de Krich gezunn hunn
10
Weider News
In Kuba ist erneut großflächig die Stromversorgung zusammengebrochen. Auch die Hauptstadt Havanna war am Mittwoch von dem Ausfall in zwei Dritteln des Landes betroffen.
Schied un Atomkraaftwierk
Op en Neits grouss Stroumpann op Kuba
Damp hannert Gebaier zu Tel Aviv, nodeems eng Rakéit den 3. Mäerz 2026 ageschloen ass.
Attack op den Iran am Liveticker
Iran dreet mat Attacken op israeelesch Ambassadë weltwäit
LIVE
De Modschtaba Chamenei, Bouf vum Ayatollah Ali Chamenei, den 31. Mee 2019 bei enger Demonstratioun um Jerusalem Dag zu Teheran.
Bouf vun Ayatollah Ali Chamenei
Modschtaba Chamenei méiglechen neie reliéise Leader am Iran
Video
In Frankreich liegt der 30 Jahre alte Rechtspopulist Jordan Bardella in einer Umfrage zur Präsidentschaftswahl deutlich vorne.
Presidentschaftswalen a Frankräich
Rietspopulist Jordan Bardella läit a Sondage däitlech vir
De spueneschen Regierungschef Pedro Sánchez (lénks) an den US-President Donald Trump.
"Nee zum Krich"
Spuenesche Regierungschef Sánchez widdersprécht Trump - deen dreet mat Handelsstopp
Video
In Kuba ist erneut großflächig die Stromversorgung zusammengebrochen. Auch die Hauptstadt Havanna war am Mittwoch von dem Ausfall in zwei Dritteln des Landes betroffen.
Schied un Atomkraaftwierk
Op en Neits grouss Stroumpann op Kuba
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.