RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Nee zum Krich"Spuenesche Regierungschef Sánchez widdersprécht Trump - deen dreet mat Handelsstopp

AFP, iwwersat vun RTL
Am Sträit ëm den Iran-Krich huet de spuenesche Regierungschef Pedro Sánchez enger Menace vum US-President Donald Trump widdersprach.
Update: 04.03.2026 12:08
De spueneschen Regierungschef Pedro Sánchez (lénks) an den US-President Donald Trump.
De spueneschen Regierungschef Pedro Sánchez (lénks) an den US-President Donald Trump.
© THOMAS COEX ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

D’Positioun vun der spuenescher Regierung wier kloer: “Nee zum Krich”, esou de Sánchez e Mëttwoch an enger Ried zu Madrid, an där hien den Iran-Krich als “Katastroph” bezeechent huet. Seng Regierung géif sech et “un eppes mat schëlleg maachen, wat der Welt schued an eise Wäerter an Interessie widdersprécht, nëmmen aus Angscht viru Retaliatioun.”

Dem Sánchez seng lénksgeriichte Regierung hat et den USA net erlaabt, a Spuenien geleeë Militärbasë fir de Krich géint den Iran ze benotzen. Den Trump huet Spuenien dowéinst ma engem kompletten Handelsstopp menacéiert. Spuenien géif sech “fuerchtbar” verhalen, esou den Trump en Dënschdeg bei sengem Treffe mam däitsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). “Mir wäerten de ganzen Handel mat Spuenien stoppen. Mir wëllen näischt mat Spuenien ze dinn hunn.”

Spuenien ass och géint dat neit Nato-Zil vu Verdeedegungsdepensë vu 5 Prozent vum PIB. Den Trump hat Spuenien am Sträit ëm d’Verdeedegungsdepensen ëmmer nees attackéiert. Den US-President notzt ëmmer nees d’Handelspolitik a besonnesch och Douanestaxen, fir politesch Ziler duerchzesetzen. Onkloer ass allerdéngs, wéi den Trump den Handel mat Spuenien wëll stoppen. Virun allem, nodeems de Supreme Court an den USA am Februar wichteg Deeler vum Trump senger Douanespolitik gekippt hat.

Spuenesche Regierungschef widdersprécht Trump - deen dreet mat Handelsstopp
Dem Sánchez seng lénksgeriichte Regierung hat et den USA net erlaabt, a Spuenien geleeë Militärbasë fir de Krich géint den Iran ze benotzen.

D’EU seet, et wier ee prett, déi eegen Interessien ze verdeedegen

Dem Trump seng Menacë géint Spuenien hunn an Europa natierlech Reaktiounen ausgeléist. Wärend den Däitsche Bundeskanzler Merz am eegene Land deels kritiséiert gouf, hien hätt méi Solidaritéit mat Spuenien solle weisen, wou den Trump virun him an de versammelte Journaliste Menacë géint d’Land ausgeschwat huet, huet d’EU Spuenien hir Ënnerstëtzung ausgeschwat. Bréissel géif “sécherstellen, datt d’Interessen an der Europäescher Unioun geséchert ginn” a géif “a Solidaritéit” mat alle Memberlänner stoen, esou ee Spriecher e Mëttwoch D’Kommissioun wier “am Kader vun der gemeinsamer Handelspolitik prett, ze handelen.”

Am meeschte gelies
Ausseministère betount
Lëtzebuerger Regierung préift all Optioune fir Rapatriementer aus Konfliktregioun
70
Op der N24
Uergen Accident tëscht Näerden an Hitten, Auto géint Bam
Mat 48 Votten dofir
Chamber stëmmt fir Verankerung vu Fräiheet fir ofzedreiwen an d'Verfassung
Video
Audio
Fotoen
41
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
Däitlech Defaite fir Lëtzebuerg géint Schottland
Fotoen
12
Ausbau vum Atomwaffenarsenal
Lëtzebuerg keent vun de Partnerlänner bei franséischer "Dissuasion avancée"
Video
18
Weider News
Schonn en Dënschdeg hat d'Luxair prophylaktesch eng Boeing 737, hei fotograféiert um Fluchhafe Findel, an Ägypte geschéckt.
Rapatriementer vu Lëtzebuerger
Luxair-Maschinn um Fluchhafe vu Maskat am Oman gelant
Den US-Ausseminister Marco Rubio bei enger Pressekonferenz um 3. Mäerz 2026.
Widdersprécht dem Ausseminister
Trump relativéiert Ausso, datt Israel soll d'USA mat an de Krich gezunn hunn
4
Anderthalb Jahre nach einem tödlichen Schusswaffenangriff auf eine Schule in den USA ist der Vater des jugendlichen Schützen verurteilt worden. Eine Jury in Georgia befand den 55-Jährigen des Totschlags und der fahrlässigen Tötung für schuldig.
Déidlech Schéisserei a Schoul an den USA
Papp vu jugendlechem Amokleefer verurteelt
Drohnenabwehr gegen mehr Raketenabwehr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den US-Verbündeten im Nahen Osten im Zuge der massiven iranischen Angriffe ein Geschäft vorgeschlagen. Selenskyj nannte das Angebot einen "fairen Tausch".
"Fairen Tosch"
Selenskyj bitt Golfstaaten Dronenofwier géint Loftofwierrakéiten un
Déidleche Virfall a Klinik zu Braunschweig (D)
Fra wëll Zigarett ufänken a léist Brand a Patientenzëmmer aus
Chamberdebatt iwwer Iran
De Spagat tëschent Hoffnung a Suerg
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.