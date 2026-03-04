RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Presidentschaftswalen a FrankräichRietspopulist Jordan Bardella läit a Sondage däitlech vir

AFP, iwwersat vun RTL
A Frankräich läit den 30 Joer ale Rietspopulist Jordan Bardella an enger Ëmfro zu der Presidentschaftswal däitlech vir.
Update: 04.03.2026 18:43
In Frankreich liegt der 30 Jahre alte Rechtspopulist Jordan Bardella in einer Umfrage zur Präsidentschaftswahl deutlich vorne.
De Rietspopulist Jordan Bardella läit engem rezente Sondage vum Februar 2026 zu der Presidentschaftswal no däitlech vir.
© AFP/Archiv

De Chef vun der rietspopulistescher Partei Rassemblement National (RN) kéim an der éischter Ronn op 36 Prozent, wéi aus engem Sondage vum Ifop-Institut ervirgeet. Op dee Wäert kéimt hien onofhängeg dovun, wéi ee vun den aktuell gehandelte Kandidate fir d’Regierungspartei untriede géing. Am Moment gi jo de fréiere Premier Edouard Philippe a säi Successeur Gabriel Attal als Kandidate d’Regierungslager gehandelt.

D’RN-Fraktiounscheffin Marine Le Pen kann nëmme kandidéieren, falls si an engem Appellsprozess wéinst Korruptioun, deen aktuell leeft, eng däitlech méi mëll Strof kritt. Si kéim dem Sondage no an der éischter Ronn - jee no Géigekandidat - op 34 oder 35 Prozent. De aktuelle President Macron dierf no zwou Amtszäiten net direkt nees untrieden.

Den Edouard Philippe kéim der Ëmfro no als méigleche gemeinsame Kandidat vun der Mëtt-Riets op 16 Prozent, wärend den Attal tëscht zéng an eelef Prozent vun de Stëmme kréie géing. Den erkläerte Kandidat vun de Republikaner, de Bruno Retailleau, läit tëscht zéng an zwielef Prozent.

Am lénkse Lager kéim de Jean-Luc Mélenchon, Chef vun der lénkspopulistescher Partei La France Insoumise (LFI), op zéng bis eelef Prozent. De lénkse Kandidat Raphaël Glucksmann läit bei zéng bis zwielef Prozent. De fréiere President François Hollande, dee wuel och Ambitioune soll hunn, et nach emol ze probéieren, géing ënner aacht Prozent leien.

Fir déi representativ Online-Ëmfro goufen de 26. a 27. Februar knapp 1.400 agedroe Wieler befrot. D’Presidentschaftswal a Frankräich ass am Abrëll 2027.

De Bardella hat Enn Oktober e Buch mam Titel “Wat d’Fransouse wëllen” publizéiert an engagéiert sech aktuell am Gemenge-Walkampf. Zu senge politesche Prioritéiten zielen eng méi streng Migratiounspolitik an e Konfrontatiounscours mat Bréissel.

Am meeschte gelies
Rapartriementsvollen aus dem Oman
Éischte Fliger mat Lëtzebuerger gestart, zweete soll fir owes organiséiert ginn
Video
Ausbau vum Atomwaffenarsenal
Lëtzebuerg keent vun de Partnerlänner bei franséischer "Dissuasion avancée"
Video
18
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
Däitlech Defaite fir Lëtzebuerg géint Schottland
Fotoen
13
Déidlech Schéisserei a Schoul an den USA
Papp vu jugendlechem Amokleefer verurteelt
Zwee Méint no Crans-Montana
Tahirys Dos Santos, seng Frëndin an de Lëtzebuerger Eliot Thelen maachen den Ustouss beim FC Metz
Fotoen
1
Weider News
Rapartriementsvollen aus dem Oman
Éischte Fliger mat Lëtzebuerger gestart, zweete soll fir owes organiséiert ginn
Video
De spueneschen Regierungschef Pedro Sánchez (lénks) an den US-President Donald Trump.
"Nee zum Krich"
Spuenesche Regierungschef Sánchez widdersprécht Trump - deen dreet mat Handelsstopp
Video
Den US-Ausseminister Marco Rubio bei enger Pressekonferenz um 3. Mäerz 2026.
Widdersprécht dem Ausseminister
Trump relativéiert Ausso, datt Israel soll d'USA mat an de Krich gezunn hunn
8
Drohnenabwehr gegen mehr Raketenabwehr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den US-Verbündeten im Nahen Osten im Zuge der massiven iranischen Angriffe ein Geschäft vorgeschlagen. Selenskyj nannte das Angebot einen "fairen Tausch".
"Fairen Tosch"
Selenskyj bitt Golfstaaten Dronenofwier géint Loftofwierrakéiten un
Déidleche Virfall a Klinik zu Braunschweig (D)
Fra wëll Zigarett ufänken a léist Brand a Patientenzëmmer aus
Chamberdebatt iwwer Iran
De Spagat tëschent Hoffnung a Suerg
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.