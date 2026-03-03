Fro den Affekot: Kannerpornographie
De Parquet vu Lëtzebuerg huet an engem Communiqué de 25. Februar 2026 un d’Ëffentlechkeet appelléiert a kloergestallt, datt d’Acquisitioun, d’Detentioun oder d’Consultatioun vu Material mat kannerpornographeschem Inhalt zu Lëtzebuerg eng schwéier Strofdot ass. De Parquet reagéiert domat op eng politesch an ëffentlech Debatt ronderëm e Roman mam Titel “Corps à cœur”, deen op Amazon disponibel war an deem explizitt Zeene mat Mineuren nogewise goufen.
Wéi aus den Informatioune vum Parquet ervirgeet, ass d’Wierk viru kuerzem vun der Online-Plattform Amazon aus dem Sortiment geholl ginn, nodeems a Frankräich eng Petitioun mat iwwer 60.000 Ënnerschrëften op de problemateschen Inhalt higewisen hat. Déi franséisch Mobilisatioun hat gefuerdert, de Roman aus dem Verkaf ze huelen, well e Pädo-Kriminalitéit a Gewalt géint Mineure banaliséiere géif.
Allerdéngs ënnersträicht de Parquet kloer, datt d’Strofbarkeet net dovun ofhänkt, ob en Inhalt nach verkaaft gëtt oder net. Och wann e Buch oder en anere Medium no kriteschen Hiweiser vun enger Plattform verschwënnt, bleift all Persoun, déi et kaaft, besëtzt oder consultéiert huet, potenziell strofrechtlech haftbar.
D’Strofe si kloer definéiert. Wie bewosst Material mat pornographescher Duerstellung vu Mineure kritt, hält oder kuckt, riskéiert:
1 Mount bis 3 Joer Prisong
251 € bis 50.000 € Geldstrof
De Parquet weist dorop hin, datt eleng d’Detentioun vu sou engem Wierk schonn eng Infraktioun duerstellt – egal ob et ëm e physeschen Exemplaire oder eng digital Versioun geet.
De Ministère public betount an engem zweete Passage vum Communiqué, datt d’Protektioun vu Kanner a Jugendlecher eng absolut Prioritéit bleift. All Hiweiser op méiglech Verstéiss géint de Jugendschutz sollen direkt un déi zoustänneg Autoritéite gemellt ginn.
D’Affär reit sech an eng Serie vu Fäll an, an deene rezent Objeten oder Publikatioune mat kannerpornographeschem Charakter vun internationale Plattformen zréckgezu goufen. Scho virdrun hat de Parquet drun erënnert, datt Null-Toleranz an dësem Beräich gëllt an all Verstouss konsequent verfollegt gëtt.