6. Dag vum Krich am Noen OstenLibanon mëscht sech an, Pëtrolspräisser klammen, Trump gëtt sech 15 vun 10 Punkten

Um Mëttwoch koum et nees zu israeeleschen an US-amerikanesche Loftattacken am Iran. Den Iran huet am Géigenzuch Rakéiten an Dronen op Israel geschoss
Update: 05.03.2026 11:44
6. Dag vum Krich am Noen Osten
Loftattacken am Iran, de Libanon mëscht sech an d’Pëtrolspräisser klammen.

Och aus dem Libanon si Missillen ofgeschoss ginn. Israel huet doropshi Ziler zu Beirut ugegraff. Vu schwéieren Detonatioune gëtt geschwat. Iranesch Buedemtruppe ginn iwwerdeems géint kurdesch Gruppéierungen am Irak vir. Dës solle méiglecherweis vun den USA mat Waffen ënnerstëtzt ginn, fir sech géint den Iran ze wieren.

“Historesche Succès” mengt Israel, Trump gëtt sech selwer 15 vun 10 Punkten

Israel schwätzt mëttlerweil offiziell vun engem “historesche Succès”, fir seng Bierger an déi ziviliséiert Welt ze schützen. Den US-President Donald Trump huet bei enger Ried am Wäissen Haus änlech Téin ugeschloen. Op d’Fro, wéi gutt hien den Asaz zanter e Samschdeg géif bewäerten, sot hien, hie géif sech selwer 15 vun 10 Punkte ginn.

D’Aschätzung vum fréiere Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn

D’Argument vun den USA an Israel, d’Attacken hätten d’Zil, ze verhënneren, datt den Iran an de Besëtz vun Atomwaffe kënnt, kann de fréiere Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn net novollzéien. Hien war e Mëttwoch den Owend Invité am Journal op der Tëlee. De Regime zu Teheran hätt Unzeeche fir en Accord am Atom-Sträit ugedeit. Fir de Jean Asselborn ass et eng Ligen, wann den Donald Trump seet, d’nuklear Gefor duerch den Iran wier imminent gewiescht. Hie geet och net dovun aus, datt duerch de Krich e Regimmwiessel méiglech wier.

De fréiere Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn war de 4. Mäerz 2026 um Plateau am RTL Journal, fir iwwer de Krich am Iran ze schwätzen.
Jean Asselborn iwwer Konflikt am Noen Osten
Changement vu Regimmen duerch Krich hätt nach ni funktionéiert

Krich och hei ze spieren, dat wéinst de Pëtrolspräisser

Eng direkt Konsequenz vum Konflikt spiere mir och wirtschaftlech. D’Pëtrolspräisser klammen däitlech: Hei am Land kaschten Diesel a Masutt zanter haut iwwer 20 Cent méi. Och an Däitschland ass Tanke markant méi deier ginn.

Den däitschen Automobil-Club ADAC reprochéiert de Pëtrolskonzerner, d’Präisser gezielt an d’Luucht ze dreiwen. D’Tanklageren wieren nach genuch gefëllt mat Brennstoff, deen zu méi bëllege Präisser akaaft gouf. Déi séier Hausse fir de Client wier dofir net ze justifiéieren.

Déi däitsch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche gesäit dat änlech an huet d’Bundeskartellamt ageschalt. D’Situatioun dierft elo net ausgenotzt ginn.

De Xavier Bettel huet en Donneschdeg de Moien, kuerz viru sengem Fluch op Madrid, de Point virun der Press gemaach.
Rapatriement aus Noem Osten
Zwee Volle mat ronn 200 Persoune sinn um Wee op Lëtzebuerg

