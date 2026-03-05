RTL TodayRTL Today
De Rapatriement vu Lëtzebuerger aus dem Noen Osten ass ugelaf. Mëttlerweil si schonn zwee Luxair-Vollen, mat alles an allem 200 Passagéier u Bord, um Wee op Lëtzebuerg.
Update: 05.03.2026 08:28
De Gilles Feith, André Biever a Xavier Bettel op der Pressekonferenz e Sonndeg den Owend.
De Xavier Bettel huet en Donneschdeg de Moien, kuerz viru sengem Fluch op Madrid, de Point virun der Press gemaach.
© RTL

De Rapatriement vu Lëtzebuerger aus dem Noen Osten ass ugelaaf. Mëttlerweil ass schonn ee Luxair-Vol an en Charter-Vol vun der Regierung, mat alles an allem 200 Passagéier u Bord um Wee op Lëtzebuerg. Dat confirméiert d’Regierung an engem Communiqué en Donneschdeg de Moien.

Ee Vol mat 104 Leit u Bord war géint 18:30 Auer e Mëttwoch den Owend am Oman gestart, an huet en Tësche-Stopp an Ägypten gemaach. D’Leit goufen an Hoteller ënnerbruecht, an haut geet et dann weider op de Findel. En zweete Vol mat 97 Leit u Bord flitt direkt aus dem Oman heihin, an dierft géint 13:30 Aueren Donneschdeg de Mëtteg landen.

Den Ausseminister Xavier Bettel huet en Donneschdeg de Moien, kuerz virum Depart mat der groussherzoglecher Koppel op Madrid, och weider Zuelen kënne nennen: 132 Lëtzebuerger wieren aktuell an Hoteller zu Maskat am Oman ënnerbruecht, 140 Leit wieren op der Grenz. Da lafen awer och weider Gespréicher, notamment mat der Belsch fir weider Rapatriementer.

Flich zeréck op Lëtzebuerg - Xavier Bettel

E Fliger aus der MRTT-Flott ass aktuell zu Hurghada a wäert op Maskat fléien. Och d’Luxair huet e weideren non-kommerzielle Vol zu Hurghada stoen, deen och am Laf vum Dag an den Oman wäert fléien. De geneeën Plang wien wéini kann heembruecht ginn, hänkt natierlech vun der genereller Sécherheetssituatioun of. De Krich ass nämlech weiderhin voll amgaang.

Den Ausseminister huet vu chaoteschen Zoustänn geschwat. Virun allem op der Grenz fir an den Oman eran. D’Leit géifen opgefuerdert ginn, fir extra Taxen ze bezuelen, fir iwwerhaapt an d’Land däerfen eran. Do géife Leit probéieren, an esou Situatiounen och nach Suen ze maachen, bedauert de Xavier Bettel. Och um Flughafen vu Maskat géifen deels chaotesch Zoustänn herrschen. Leider wéisst en nach ëmmer net, wéi den internationale Flughafen vun Dubai nees kéint opgoen, dofir hätt een déi dote Léisungen decidéiert, fir d’Leit eben sou séier an iergendwéi méiglech ass Heem ze bréngen.

