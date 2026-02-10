RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Aarbechtsvisitt vum Luc FriedenLëtzebuerg a Kanada wëlle Partnerschaft stäerken

RTL Lëtzebuerg
Innovatioun, Sécherheet, Allianzen: Lëtzebuerg stäerkt seng Connectioun mat Kanada
Update: 10.02.2026 09:32

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

De Premier Luc Frieden war vum 6. bis 9. Februar op enger Aarbechtsvisitte an Nordamerika a Kanada, mat Visitten zu Boston an Ottawa. Hien huet do betount, datt Lëtzebuerg an Zäite vun internationaler Onsécherheet op staark, wäertorientéiert Partnerschafte setzt. Bei der European Conference op der Harvard Kennedy School huet hien eng Visioun vun engem staarken, vereenten an handlungsfäegem Europa presentéiert.

Zu Ottawa huet hien de kanadesche Premierminister Mark Carney getraff. D’Gespréicher goufen iwwer global Erausfuerderungen an iwwer d’Verdéiwe vun der bilateraler Kooperatioun gefouert. Lëtzebuerg a Kanada verbënnt eng laangfristeg Frëndschaft zanter dem Zweete Weltkrich. Béid Säite wëllen d’Zesummenaarbecht wirtschaftlech stäerken, besonnesch am Finanz- an am Satellitesecteur, wou Lëtzebuerg eng Entrée op den EU-Marché bitt. Si wëllen och sécherheetspolitesch méi enk zesummeschaffen. D’Ouverture vun der lëtzebuergescher Ambassad zu Ottawa am leschte Joer ënnersträicht dës Prioritéit. Zousätzlech ass zënter dem 1. Januar e McGill-Masterstudiegang an der Finanzgestioun zu Lëtzebuerg ugebueden – e wichtege Schrëtt fir den akademesche Standuert.

De Luc Frieden huet ënnerstrach, datt Lëtzebuerg a Kanada d’Wäerter vun der Demokratie, Rechtsstaatlechkeet a Multilateralismus deelen an d’Kooperatioun an de Beräicher Sécherheet, Verdeedegung, Finanzen, Raumfaart an Innovatioun weider verdéiwe wëllen.

Zu Boston huet hien de Biodesign Lab vun der Harvard Universitéit besicht, wou innovativ Technologien entwéckelt ginn, déi d’Mobilitéit an d’Autonomie vun eelere Leit, Parkinson-Patienten oder Patienten, déi e Schlag gemaach haten, verbessere sollen. Och jonk lëtzebuergesch Fuerscher sinn do aktiv.

Communiqué : Luc Frieden op Aarbechtsvisitt zu Ottawa a Boston (06-09.02.2026)
Luc Frieden a effectué une visite de travail à Ottawa et à Boston (06-09.02.2026)

Am meeschte gelies
Sich no Persoun gestoppt
Mann war am Raum Bäreldeng op der Flucht, Ermëttlunge lafen nach
Video
Wéinst Rass a Fënster vum Cockpit
Luxair‑Fluch vu Sal op Lëtzebuerg gouf op Madrid ëmgeleet
Demi-tour um Wee op Barcelona
Luxair-Maschinn huet wéinst "technescher Indikatioun" ëmgedréint
Am Alter vun 78 Joer
De fréiere Riichter Prosper Klein ass e Freideg gestuerwen
9
Chaotesch Zeenen an Italien
Maskéiert an arméiert Raiber sprenge Geldtransporter matten op enger Schnellstrooss
Video
Weider News
Déidlechen Tëschefall an engem Regionalzuch zu Landstuhl
De presuméierten Täter war um Dag vun der Attack schonn eng Kéier opgefall
Ukrain
Selenskyj annoncéiert staatlech Hëllefen, fir Stroumgeneratoren ze kafen
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Epstein-Affär: D'Ghislaine Maxwell verweigert d'Ausso virum Kongress
LIVE
Visitt vun US-Generol Alexus Grynkewich
"Lëtzebuerg ass e klengt Land, mee schléit sech an enger ieweschter Gewiichtsklass"
Video
Fotoen
21
Gut sieben Jahre nach heftigen Ausschreitungen bei Demonstrationen der sogenannten Gelbwesten in Paris hat in Paris ein Prozess gegen neun Polizisten wegen übermäßiger Gewalt begonnen.
Ausschreidungen a Frankräich 2018
Néng Poliziste wéinst Gewalt géint Gilets jaunes viru Geriicht
Hongkong
Den Demokratieaktivist Jimmy Lai gouf zu enger Prisongsstrof vun 20 Joer verurteelt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.