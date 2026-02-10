De Premier Luc Frieden war vum 6. bis 9. Februar op enger Aarbechtsvisitte an Nordamerika a Kanada, mat Visitten zu Boston an Ottawa. Hien huet do betount, datt Lëtzebuerg an Zäite vun internationaler Onsécherheet op staark, wäertorientéiert Partnerschafte setzt. Bei der European Conference op der Harvard Kennedy School huet hien eng Visioun vun engem staarken, vereenten an handlungsfäegem Europa presentéiert.
Zu Ottawa huet hien de kanadesche Premierminister Mark Carney getraff. D’Gespréicher goufen iwwer global Erausfuerderungen an iwwer d’Verdéiwe vun der bilateraler Kooperatioun gefouert. Lëtzebuerg a Kanada verbënnt eng laangfristeg Frëndschaft zanter dem Zweete Weltkrich. Béid Säite wëllen d’Zesummenaarbecht wirtschaftlech stäerken, besonnesch am Finanz- an am Satellitesecteur, wou Lëtzebuerg eng Entrée op den EU-Marché bitt. Si wëllen och sécherheetspolitesch méi enk zesummeschaffen. D’Ouverture vun der lëtzebuergescher Ambassad zu Ottawa am leschte Joer ënnersträicht dës Prioritéit. Zousätzlech ass zënter dem 1. Januar e McGill-Masterstudiegang an der Finanzgestioun zu Lëtzebuerg ugebueden – e wichtege Schrëtt fir den akademesche Standuert.
De Luc Frieden huet ënnerstrach, datt Lëtzebuerg a Kanada d’Wäerter vun der Demokratie, Rechtsstaatlechkeet a Multilateralismus deelen an d’Kooperatioun an de Beräicher Sécherheet, Verdeedegung, Finanzen, Raumfaart an Innovatioun weider verdéiwe wëllen.
Zu Boston huet hien de Biodesign Lab vun der Harvard Universitéit besicht, wou innovativ Technologien entwéckelt ginn, déi d’Mobilitéit an d’Autonomie vun eelere Leit, Parkinson-Patienten oder Patienten, déi e Schlag gemaach haten, verbessere sollen. Och jonk lëtzebuergesch Fuerscher sinn do aktiv.