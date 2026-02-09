RTL TodayRTL Today
Chaotesch Zeenen an ItalienMaskéiert an arméiert Raiber sprenge Geldtransporter matten op enger Schnellstrooss

Sandy Schmit
Et sinn Zeene wéi aus engem Actionfilm. Tëscht Lecce a Brindisi gouf e Méindeg de Moien op enger vill befuerener Schnellstrooss e Geldtransporter iwwerfall.
09.02.2026

Biller, déi mat Hëllef vun engem Handy gefilmt goufen, weisen déi ganz chaotesch Zeene kuerz virun 8 Auer op der Verbindungsstreck tëscht dem italieenesche Lecce a Brindisi, am Süde vun Italien. Do gouf e gepanzerte Geldtransporter ugegraff an et koum zum Schosswiessel mat der lokaler Carabinieri.

Fir de Won zum Stoebleiwen ze forcéieren, goufen e klenge Camion an eng Camionnette matten tëscht déi zwou Fuerbunne gestallt an a Brand gestach. E puer Meter virdrun hate sech 6 bis 8 maskéiert an arméiert Brigange mat hiren Autoen positionéiert. Si hate wäiss respektiv schwaarz Schippen un. Op de Ween ware blo Luuchte fixéiert, wuel fir den Androck z’hannerloossen, et géif sech ëm banaliséiert Policeween handelen. Weider gesäit een op de Biller, wéi dat gepanzert Gefier op eemol an d’Luucht geet. Déi Kriminell haten e gesprengt.

Zum Iwwerfall sollt et um Enn awer net kommen. E Sécherheetsmechanissem aus Schaum am Geldtransporter gouf ausgeléist. D’Brigange sinn doropshi geflücht. Si hunn dobäi aner Automobiliste gestoppt, fir sech mat hire Ween duerch d’Bascht ze maachen.

Wéi et heescht, konnt d’Police zwee vun de Kriminellen afänken a festhuelen. Déi aner wieren nach op der Flucht.

Kengem ass beim Virfall eppes geschitt.

Besuch vum Alexus Grynkewich
Militäresch PR op héchstem Niveau
Fotoen
3
Gut sieben Jahre nach heftigen Ausschreitungen bei Demonstrationen der sogenannten Gelbwesten in Paris hat in Paris ein Prozess gegen neun Polizisten wegen übermäßiger Gewalt begonnen.
Ausschreidungen a Frankräich 2018
Néng Poliziste wéinst Gewalt géint Gilets jaunes viru Geriicht
Hongkong
Den Demokratieaktivist Jimmy Lai gouf zu enger Prisongsstrof vun 20 Joer verurteelt
SpaceX
Net méi de Mars, ma d'Prioritéit läit elo op enger Mound-Missioun
Epstein-Affär
Norwegesch Diplomatin Mona Juul huet demissionéiert
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Iwwer 600 Deeg ouni Regierung: Belsche Premier De Wever wëll "Schluss mam Bordell" zu Bréissel maachen
LIVE
