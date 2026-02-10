RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

E Minus vun dräi PlazenLëtzebuerg läit am neie Welt-Antikorruptiounsindex op der 8. Plaz

Cédric Ferry
D'Korruptioun géif der ONG "Transparency International" no weiderhin eng weltwäit Erausfuerderung bleiwen.
Update: 10.02.2026 14:07
© RTL Grafik

Am neie Welt-Antikorruptiounsindex fir d’Joer 2025 vun der ONG “Transparency International” kënnt Lëtzebuerg mat engem Score vun 78 vun 100 méigleche Punkten, zesumme mat Holland, op déi 8. Plaz. Am Index vum Joer 2025 louch de Grand-Duché mat 81 Punkten nach op der 5. Plaz. Dee beschte Score krut Lëtzebuerg am Joer 2015 mat 85 Punkten.

Als dat am mannste korrupt Land op der Welt gëllt op en Neits Dänemark mat engem Score vun 89 Punkten. Op déi gedeelte leschte Plaz komme mat jeeweils 9 Punkten de Südsudan a Somalia.

Weltwäiten Duerchnëttsscore esou niddereg ewéi nach ni

“Transparency International” no géif aus dem Antikorruptiounsindex fir d’Joer 2025 ervirgoen, dass d’Korruptioun an allen Deeler vun der Welt eng Erausfuerderung géif bleiwen. Et géifen awer limitéiert Unzeeche vu Fortschrëtt ginn. Dass et op ville Plazen uechter d’Welt zu regierungskritesche Protester kéim, géif weisen, dass d’Leit es sat hätten, dass d’Regierunge fir hiert Verhale keng Konsequenze misste fäerten, an dass Reforme verlaangt ginn.

Wärend den Niveau vun der Korruptioun zanter 2012 an 31 Länner däitlech zeréckgaangen ass, géif de Rescht vun de Länner de Probleem net decisiv genuch ugoen, sou “Transparency International”. Hire Korruptiounsscore wier iwwer d’Jore konstant bliwwen oder hätt sech verschlechtert. De globalen Duerchnëttsscore läit am aktuellen Index bei 42 an domat esou niddereg ewéi nach ni.

Iwwerdeems hätt sech d’Situatioun iwwert déi lescht Joren och an etabléierten Demokratien ewéi den USA, Groussbritannien oder Neiséiland verschlechtert. De Mangel u globale Féierungsfiguren a Saache Korruptiounsbekämpfung géif dozou féieren, dass d’Ambitiounen, fir géint d’Korruptioun ze kämpfen, weltwäit zeréckginn. Iwwerdeems kéinten och Länner mat enger bannepolitesch niddreger Korruptioun zur Hausse vun der weltwäiter Korruptioun bäidroen, besonnesch, wa si dobäi géifen hëllefen, Suen, déi aus Korruptioun stamen, wäisszewäschen.

Progrès a Réckschrëtter bei der Korruptiounsbekämpfung

Och wann den Niveau vun der Korruptioun weltwäit geklomme wier, kéint een “Transparency International” no a bal alle Regioune vun der Welt och op Erfolleger verweisen.

An der Asie-Pazifik-Regioun hätten aacht Länner hire Score zanter 2012 verbessert. Allerdéngs géifen et an dëser Regioun grouss Ënnerscheeder ginn, wat den Niveau vun der Korruptioun betrëfft. Dacks géifen Elitte mat gudde Kontakter sech politeschen Afloss kafen.

An Nord- a Südamerika wier d’Demokratie iwwert d’Jore geschwächt ginn, well d’Regierungen dacks näischt géint Korruptioun gemaach hätten. Dat hätt et der organiséierter Kriminalitéit erlaabt, ze wuessen, wat en negativen Impakt op d’Sécherheet an d’Mënscherechter hätt.

Besonnesch staark ausgepräägt wier d’Korruptioun iwwerdeems an Osteuropa an an Zentral-Asien. Am subsahareschen Afrika géife schwaach Demokratien - deelweis zesumme mat arméierte Konflikter, Onsécherheet a sozialen Onrouen - d’ekonomesch Stabilitéit an Entwécklung behënneren.

Vun den zéng Länner mat der nidderegster Korruptioun leien der néng a Westeuropa. Allerdéngs hätten d’Efforten, fir géint d’Korruptioun ze kämpfen, och hei an de leschte Jore stagnéiert. Den duerchschnëttleche Score vun der Regioun wier esou séier gefall ewéi dee vu kenger anerer weltwäit.

Am meeschte gelies
Chaotesch Zeenen an Italien
Maskéiert an arméiert Raiber sprenge Geldtransporter matten op enger Schnellstrooss
Video
Wéinst Rass a Fënster vum Cockpit
Luxair‑Fluch vu Sal op Lëtzebuerg gouf op Madrid ëmgeleet
Sich no Persoun gestoppt
Mann war am Raum Bäreldeng op der Flucht, Ermëttlunge lafen nach
Video
Demi-tour um Wee op Barcelona
Luxair-Maschinn huet wéinst "technescher Indikatioun" ëmgedréint
Visitt vun US-Generol Alexus Grynkewich
"Lëtzebuerg ass e klengt Land, mee schléit sech an enger ieweschter Gewiichtsklass"
Video
Fotoen
23
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Vum Beschëllegte ginn et sëllege Biller, wéi hien an den eenzele Joren ausgesinn huet.
A Frankräich an Untersuchungshaft
79 Joer ale Fransous huet 89 Jugendlecher mëssbraucht, an dat an e puer Länner
Aarbechtsvisitt vum Luc Frieden
Lëtzebuerg a Kanada wëlle Partnerschaft stäerken
Fotoen
Déidlechen Tëschefall an engem Regionalzuch zu Landstuhl
De presuméierten Täter war um Dag vun der Attack schonn eng Kéier opgefall
Ukrain
Selenskyj annoncéiert staatlech Hëllefen, fir Stroumgeneratoren ze kafen
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
USA gi wéi et schéngt zwee Nato-Kommandoposten un EU-Staaten of
LIVE
Vum Beschëllegte ginn et sëllege Biller, wéi hien an den eenzele Joren ausgesinn huet.
A Frankräich an Untersuchungshaft
79 Joer ale Fransous huet 89 Jugendlecher mëssbraucht, an dat an e puer Länner
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.