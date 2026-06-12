RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Däitlech méi schaarf AsylreegelenDen Asyl- a Migratiounspak vun der EU ass a Kraaft

RTL mat AFP
Nach kuerz virum Oflaf vun der Iwwergangsfrist huet de Grand-Duché den europäeschen Migratiounspak an nationaalt Recht ëmgesat.
Update: 12.06.2026 07:18
© RTL Archivbild

No enger Iwwergangszäit vun zwee Joer sinn e Freideg d'Reegele vum neie gemeinsamen europäeschen Asylsystem a Kraaft getrueden. Duerch d'Reform ginn d'Verfaren un de Grenze verschäerft an d'Verfaren, fir Asyl unzefroen, vun Grond aus iwwerschafft. Den EU-Innekommissär Magnus Brunner huet erkläert, datt et mat der Reform fir déi éischte Kéier en "ëmfaassend europäesche System" gëtt. D'Ännerunge verschafen den EU-Staate méi Kontroll iwwer d'An- an Ausrees.

Zu de Mesurë gehéiert ënner anerem e Schnell-Check fir Migranten, dat systematescht Erfaasse vun hire Fangerofdréck an enger Datebank esou wéi e séiert Asylverfare fir Leit aus Länner, wou d'Chance kleng stinn, datt si ugeholl ginn. Fir d'Verfaren an d'Baussegrenze vun der EU gi Grenzlager ageriicht. Mënscherechtsorganisatioune awer warne virdrun, datt d'Rechter vun den Leit, déi Asyl sichen, beschnidde ginn.

Weider wäert och déi sougenannt Secondaire Migratioun wäert staark ageschränkt ginn. En Asyl-Demandeur kann also net méi esou einfach vun engem EU-Memberstaat an den nächste reesen.

Lëtzebuerg hat den EU-Asylpak jo och iwwer zwee Gesetzer dës Woch guttgeheescht. No engem Vott an der Chamber waren dëst an nationaalt Gesetz ëmgewandelt ginn.

No laangen Diskussiounen
Chamber mécht de Wee fir den europäeschen Asyl- a Migratiounspak fräi

Am meeschte gelies
Iwwer Kierfechtmauer "geflunn"
Bagger mécht sech selbstänneg an zerstéiert Griewer zu Gilsdref
Video
Fotoen
Vogelwaarde an Holland
Auto rennt a Grupp vu Cyclisten - antëscht véier Doudeger, dorënner dräi Kanner
Sprengung a Steebroch warscheinlech de Grond
E Mëttwochmëtteg huet de Buedem an der Géigend vu Miersch kuerz gewackelt
Wärend NEXUS-Sommet an der Luxexpo
Ausseminister Bettel geréit an hëtzeg Diskussioun mat Aktivistin
EU Most Wanted
Zënter 2023 verschwonnen: Ildikó Bódi wéinst Entféierung vu Kand gesicht
Weider News
D'Wafferou am Iran-Krich ass vu béide Säite mëssuecht ginn
Ofkommes oder awer net?
Trump an Teheran widdersprieche sech bei eesäiteg annoncéierter "Eenegung"
Empfindliche Niederlage für US-Präsident Donald Trump im Kongress: Das Repräsentantenhaus verweigerte seiner Regierung verlängerte Spionagerechte gegen mutmaßliche Terroristen oder Agenten aus dem Ausland - kurz vor Anpfiff der Fußball-WM.
Néierlag am Representantenhaus
US-President Trump seng Spionagerechter géint Auslänner ginn net verlängert
US-Nato-Ambassadeur
Matthew Whitaker iwwert Iran-Krich: "Herno hu mer méi Pëtrol wéi mer brauchen"
Video
Audio
8
Keng Gefor
"Lockdown" wéinst "Incident mat geféierleche Materialien" am Pentagon nees opgehuewen
Engem Accord méi no
US-President Trump seet annoncéiert "haart" Attacken op den Iran nees of
D'Wafferou am Iran-Krich ass vu béide Säite mëssuecht ginn
Ofkommes oder awer net?
Trump an Teheran widdersprieche sech bei eesäiteg annoncéierter "Eenegung"
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.