RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nom Enn vum Iran-KrichEU-Marinn-Missioun "Aspides" kéint op d'Strooss vun Hormus ausgebreet ginn

AFP, iwwersat vun RTL
D'Missioun "Aspides" vun der EU soll de Schëffsverkéier am Roude Mier virun den Attacke vun der pro-iranescher Huthi-Miliz aus dem Jemen schützen.
Update: 12.05.2026 19:27
E Schëff vun der EU-Missioun "Aspides" schleeft e beschiedegte griicheschen Ueleg-Tanker am Roude Mier of (September 2024).
E Schëff vun der EU-Missioun "Aspides" schleeft e beschiedegte griicheschen Ueleg-Tanker am Roude Mier of (September 2024).
© - / EUNAVFOR ASPIDES / AFP

D'EU-Marinn-Missioun "Aspides" kéint nom Enn vum Iran-Krich op d'Strooss vun Hormus ausgebreet ginn. Dat sot d'EU-Aussebeoptragt Kaja Kallas en Dënschdeg no engem Treffe vun den EU-Verdeedegungsminister. Fir dass dat ka passéiere mussen d'Memberlänner sech awer eens ginn, fir den Optrag vun der Missioun ze änneren.

Der EU-Aussebeoptragter no hätte schonn e puer Länner zougesot, fir méi Schëffer fir "Aspides" zur Verfügung ze stellen. Et wiere ganz gutt Diskussioune gewiescht. Beim leschten Treffen Enn Mäerz haten d'Verdeedegungsminister sech nach géint eng Auswäitung vun der Missioun op d'Strooss vun Hormus ausgeschwat.

Europa beréit den Ament doriwwer, wéi seng Roll bei der Sécherung vum internationale Schëffsverkéier nom Enn vum Iran-Krich soll ausgesinn. Frankräich a Groussbritannien - dat allerdéngs net Deel vun der EU ass - hate Gespréicher iwwer eng méiglech Marinn-Presenz an der Regioun ugestouss.

D'Europäesch Unioun hat d'Marinn-Missioun "Eunavfor Aspides" am Februar 2024 decidéiert. Si soll de Schëffsverkéier am Roude Mier virun den Attacke vun der pro-iranescher Huthi-Miliz aus dem Jemen schützen. D'Mandat vun der Missioun ëmfaasst och de persesche Golf an d'Strooss vun Hormus. Aktuell ass d'Missioun awer op d'Gebitt südlech vum Hafe Maskat am Oman limitéiert.

Am meeschte gelies
ESC-Stëmmung an Ambassade
Lëtzebuerg feiert seng ESC-Kandidatin zu Wien
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (12. Mee) - Jasmine Pettinger
"Et däerf ee bei eis och eng aner Meenung hunn"
Video
Audio
27
"Stressberodung"
Gratis psychologesch Behandlung fir Salariéen
5
Generalstreik an der Belsch
Gewerkschafte protestéiere géint Regierung, ëffentlechen Transport dierft gréisstendeels ausfalen
Hanta-Virus
Croisièresschëff "MV Hondius" um Wee zréck Richtung Holland, drëtt Infektioun confirméiert
Weider News
Zu Teheran geet den Alldag trotz dem Krich weider.
Iranesche Chef-Negociateur
USA misste Friddensplang akzeptéieren oder dem Echec an d'A kucken
0
Reproche vu Vergewaltegung
Paräisser Parquet fuerdert, d'Enquête am Fall Luc Besson nei opzemaachen
Den Albrecht Weinberg op de Feierlechkeete fir säin 100. Gebuertsdag de 7. Mäerz 2025
Am Alter vun 101 Joer
Den Holocaust-Iwwerliewenden Albrecht Weinberg ass gestuerwen
Déidleche Virfall um Fluchhafen zu Denver
Opname vun Iwwerwaachungskamerae weise Persoun op der Pist
Video
De Keir Starmer a seng Fra Victoria hunn de leschten Donneschdeg hir Stëmme bei de Lokalwalen ofginn.
Trotz schlechte Resultater bei Kommunalwalen
Brittesche Premier Keir Starmer gëtt net op a bleift op sengem Posten
Video
Kritik um brittesche Premier wiisst
Muss de Keir Starmer demissionéieren?
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.