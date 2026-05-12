National Manifestatioun dësen Dënschdeg an der Belsch. D'Gewerkschaften hunn nees zu engem Generalstreik opgeruff a protestéiere weider géint d'Politik vun der Regierung ronderëm de Premier Baart De Wever. Notamment wéinst geplangte Kierzunge vun de Sozialleeschtungen an de Pensiounen, awer och wéinst der Hausse vun den Energiepräisser.
D'Police réit jidderengem deen net wierklech muss, dervun of, dësen Dënschdeg mam Auto op Bréissel ze fueren. D'Quartiere ronderëm d'Gare du Nord an d'Gare du Midi sollt ee besonnesch evitéieren.
Den ëffentlechen Transport wäert zu gudden Deeler net fueren. Um Flughafe vu Charleroi goufe sämtlech Departen an Arrivéeën annuléiert, zu Bréissel-Zaventem gutt d'Hallschent.