RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Méi wéi 2.800 Doudeger zanter MäerzDéidlech israeelesch Loftattacken op de Libanon ginn trotz Wafferou weider

RTL mat AFP
De Süde vum Libanon bleift weider ënner intensivem Beschoss aus Israel. An der Nuecht op en Dënschdeg gouf et op en Neits Doudesaffer.
Update: 12.05.2026 07:08
TOPSHOT - A photograph taken from the southern area of Marjayoun shows trails of smoke during Israeli shelling on the outskirts of the village of Yohmor on May 10, 2026.
© AFP

An der Nuecht op en Dënschdeg sinn am Süde vum Libanon no neien israeelesche Loftattacke sechs Mënschen ëm d'Liewe komm a siwe goufen der blesséiert. Dat trotz enger Wafferou, déi eigentlech zanter dem 17. Abrëll gëllt. Wéi déi staatlech libaneesesch Medie mellen, gouf an der Nuecht en Haus zu Kfar Dounine, enger Stad ronn 95 Kilometer wäit vun der Haaptstad Beirut fort, beschoss. Déi blesséiert Persoune goufen a Spideeler an der Küstestad Tyre bruecht.

Méi wéi 2.800 Mënsche goufe bis elo am Libanon Affer vun israeeleschen Attacken, zanter datt d'Land den 2. Mäerz 2026 an de Konflikt am Noen Osten eragezu gouf. Viru kuerzem huet déi libaneesesch Regierung den US-Ambassadeur opgefuerdert, déi israeelesche Attacke wärend der Wafferou ze ënnerbannen, bis elo awer ouni Wierkung.

Weider Artikelen zu deem Theema

Ënnert anerem beim Duerf Arnoun huet Israel attackéiert
Südlibanon
Israeelesch Attacke géint d'Hisbollah
De 14. Mäerz 2026 hat Israel Arméisgefierer, Panzer an Zaldoten net wäit ewech vun der Grenz mam Libanon stationéiert.
Statu vu Maria am Libanon geschännt?
Israeelesch Arméi ermëttelt no Aktioun géint en Zaldot
Konflikt am Noen Osten
Israeelesch Attack op Kommandant vun der Hisbollah

Am meeschte gelies
"Mäi Wee" - Episod 14
Genéck gebrach beim Cheerleading: “Ouni meng staark Muskele wier ech haut dout”
Video
Fotoen
Testphas op der N15 ass eriwwer
Vum 18. Mee u muss ee bezuelen, wann ee vum Radar geblëtzt gëtt
8
Véier Festnamen um Weekend
Alkoholiséierte Chauffer rennt a Kannerkutsch, Iwwerfäll op der Gare an a Clausen
Hantavirus - Air Rescue nees am Asaz
Bis ewell goufen Hollänner, Britten, Däitscher, Schwäizer, Fransousen an Amerikaner positiv getest
Video
No Accidenter
CR347 blockéiert, Trafic op der N7 perturbéiert
Fotoen
Weider News
Hantavirus
Croisièresschëff "MV Hondius" um Wee zréck Richtung Holland, drëtt Infektioun confirméiert
Generalstreik an der Belsch
Gewerkschafte protestéiere géint Regierung, ëffentlechen Transport dierft gréisstendeels ausfalen
Mexiko liefert laut Präsidentin Claudia Sheinbaum weitere Hilfsgüter nach Kuba. Erdöl werde jedoch nicht in den kommunistisch regierten Karibikstaat transportiert, fügte sie an. Mexiko bemühe sich um "andere Arten der humanitären Unterstützung".
Nach ëmmer kee Pëtrol dobäi
Mexiko schéckt weider Hëllefsgidder op Kuba
Bei einer Schießerei im Drogenmilieu sind in Nizza nach Behördenangaben zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden.
Drogemilieu a Frankräich
Zwee Doudeger an dräi Blesséierter bei Schéisserei zu Nice
Gut zwei Wochen nach dem Schusswaffenangriff am Rande des Korrespondenten-Dinners mit Donald Trump hat der mutmaßliche Täter den Vorwurf eines Mordanschlags auf den US-Präsidenten zurückgewiesen.
Schëss bei Regierungsdinner zu Washington
Presuméierten Täter weist Reproche vu versichtem Mord um US-President zréck
Griechenland will einen Teil seiner Schulden aus der Finanzkrise von 2010 vorzeitig an Länder der Europäischen Union zurückzahlen. Dies gab ein Regierungssprecher am Montag in Athen bekannt.
Italien réckelt op Plaz 1
Griichenland wëll Deel vun EU-Scholden éischter zréckbezuelen
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.