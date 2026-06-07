RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Iran-KrichDen Iran bestätegt Rakéitenattacken op Israel, déi éischt zanter engem wackelege Waffestëllstand Ufank Abrëll

RTL Lëtzebuerg
D'Ofwiersystemer an Israel sinn am Asaz, fir Rakéitenattacken aus dem Iran ofzewieren.
Update: 07.06.2026 21:44
© KAWNAT HAJU/AFP

Um Sonndeg den Owend mellt d'israeelesch Arméi, dass aus dem Iran géif mat Rakéiten op Israel geschoss ginn. D'Ofwiersystemer sinn am Asaz, fir d'Rakéiten ofzefänken, esou e Spriecher vum israeelesche Militär.

Et ass deen éischten esou Ugrëff zënter engem wackelege Waffestëllstand am Abrëll.

Den Iran huet bestätegt, zwou Wellen u Rakéite lancéiert ze hunn, déi zweet huet d'Zentrum vun Israel viséiert. Teheran hat Revanche ugekënnegt nom israeeleschen Ugrëff op Viruerter vu Beirut. Israel seet, dat wier eng Äntwert op Beschoss aus dem Norden duerch d'Hisbollah gewiescht.

De Loftugrëff op Beirut koum just e puer Deeg no engem Waffestëllstandsofkommes tëscht dem Libanon an Israel, dat vun den USA vermëttelt gouf – obwuel d’Hisbollah et ofgeleent huet. Dobäi sinn zwou Persounen ëm d'Liewe komm an 20 goufe blesséiert.

Am meeschte gelies
No Brand um Samschdegowend zu Lëlz
Läschwaasser huet an Hal fir en Totalschued gesuergt, sou d'Buergermeeschtesch Mireille Welter
Video
Audio
Fotoen
Futtball: Frëndschaftslännermatch
Lëtzebuerg wënnt duerch e Gol vum Danel Sinani géint Albanien
Video
Audio
Fotoen
17
Bedruchsskandal a Milliounenhéicht
Weider Persoun an der Caritas-Affär zu Roum festgeholl
Sonndesinterview mam portugiseschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg
"D'Portugise bleiwen hiren Originnen trei, huelen aus der Lëtzebuerger Kultur awer och d'Disziplin mat"
Video
Fotoen
11
Fotogalerie
2.000 Leit beim "Community Run" an der Stad
Video
Fotoen
Weider News
Ebola-Kris am Kongo
WHO schwätzt vun enger Course géint d'Zäit
Video
Atomkraaftwierk Tschernobyl
Mat russescher Dron
Attack op Lager fir ofgebrannt Brennelementer an der Géigend vum Atomkraaftwierk zu Tschernobyl
Israeelesch Attacken am Libanon gi virun
Konflikt am Noen Osten
De Libanon mellt Doudesaffer no israeelescher Attack
Logoe vu franséischen Telekommunikatiounsgruppen Altice an SFR
Grouss Fusioun a Frankräich
Bouygues Telecom, Free an Orange iwwerhuelen SFR fir ronn 20 Milliarden Euro
Presidentiellen 2027
Jean-Luc Mélenchon lancéiert um Sonndeg seng Walcampagne
D'Situatioun am Noen Oste bleift weider ugespaant
Kuwait an Bahrain geheien der iranescher Regierung vir, d'Souveränitéit vun hire Länner ze verletzen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.