Den Iran huet seng Arméi no neien Ugrëffsmenacë vum US‑President Donald Trump an déi héchst Alarmbereetschaft versat. Den Arméichef Amir Hatami huet gewarnt, all Feeler vun den USA kéint d’Sécherheet vun den USA selwer, vun der Regioun an och vun Israel a Gefor bréngen. Den Trump hat virdru mat militäreschen Aktioune gedreet, falls Teheran keen neit Atomofkommes akzeptéiere géif, a sech dobäi op eng grouss US‑Flott beruff, déi Richtung Iran ënnerwee wier.
Gläichzäiteg huet den Trump sech iwwerzeegt gewisen, datt den Iran um Enn engem Deal zoustëmme wäert, an hie sot, hien hätt dem Iran eng Frist gesat – ouni dës awer ze nennen. Teheran huet sech zwar bereet erkläert, Gespréicher iwwer säin Atomprogramm nees opzehuelen, mee nëmmen ënner faire Konditiounen an ouni Debatten iwwer seng Rakéiten oder Verdeedegungskapazitéiten.
Parallel zu de wuessende Spannungen gouf aus der Hafestad Bandar Abbas eng Explosioun gemellt, bei där et Blesséierter gouf. Nodeems et Spekulatioune iwwer en Ugrëff goufen, hunn d’Autoritéiten erkläert, d’Ursaach wier eng Gasfuite gewiescht. Och d’Revolutiounsgarde huet Attack‑Gerüchter dementéiert.