RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Dokumenter, Biller a VideoenUS-Justizministère huet nei Dokumenter an der Epstein Affär publizéiert

RTL Lëtzebuerg
Ronn dräi Millioune Säiten Dokumenter, 2000 Videoen an iwwer 180.000 Fotoen si fir de Public accessibel gemaach ginn.
Update: 31.01.2026 07:42
© ALEX WROBLEWSKI/AFP

An dësen Dokumenter ginn dann och prominent Nimm wéi den Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk an de fréiere Brittesche Prënz Andrew, Brudder vum Kinnek Charles, genannt. D’Demokraten an den USA kritiséieren, datt d’US-Regierung d’Dokumenter eréischt no an no publizéiert, dat fir den Donald Trump ze schützen.

De Justizministère dogéint huet preziséiert, datt een d’Identitéite vun den Affer an de villen Dokumenter huet misste schwäerzen. Dësen Opwand hätt méi laang gedauert.
Aus de verëffentlechten Dokumenter konnt dann och kee perséinlecht Feelverhale vum aktuellen Amerikanesche President bis elo nogewise ginn.

Dem Milliardär Jeffrey Epstein gëtt jo virgehäit, dausende jonk Fraen a Mannerjäreger mëssbraucht ze hunn. Hien huet sech 2019 am Prisong nach viru sengem Prozess d’Liewe geholl.

Am meeschte gelies
Déidlechen Accident op der B51
Ermëttlunge liwweren nei Detailer - Camionschauffer war net ugestréckt
No Messerattack um Lampertsbierg
Den Immobilie-Secteur steet ënner Schock
Video
Audio
Unisex-Toiletten
DP-Member Agostini mat schaarfer Kritik un CSV
Permis agezunn
Mat 174 amplaz 90 km/h iwwer d'A1
Phishing-Bedruch a Geldwäsch
Haapttäter zu Dubai festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Nofollger vum Jerome Powell
De Kevin Warsh ass als neie Chef vun der US-Zentralbank FED nominéiert ginn
Zanter Mëtternuecht
D'US-Regierung ass nees an engem Shutdown
0
Déidlechen Accident op der B51
Ermëttlunge liwweren nei Detailer - Camionschauffer war net ugestréckt
ArcelorMittal
Verlagerung vun Dausenden Aarbechtsplaze vun Europa an Indien
16
De Schock sëtzt déif no der Brandkatastroph zu Crans-Montana
Noutriff aus Crans-Montana
"Ech wier bal gestuerwen, ech mengen, meng Kolleege sinn dout"
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Epstein-Affär: US-Regierung huet Verëffentlechung vu weideren Dokumenter ugekënnegt
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.