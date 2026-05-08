Russland-Ukrain-KonfliktDonald Trump annoncéiert Wafferou vun dräi Deeg

Am Kader vun der Wafferou géif et och zu engem Austausch vun 1.000 Prisonéier vu béide Länner kommen.
Update: 08.05.2026 20:23
Den Donald Trum beim Verloosse vun der Air Force One
© AFP/Archiv/SAUL LOEB

Den US-President Donald Trump huet eng Wafferou vun dräi Deeg an der Ukrain annoncéiert. Wéi den Donald Trump e Freideg op senger Social-Media-Plattform "Truth Social" annoncéiert, soll e Samschdeg e Sonndeg an e Méindeg net an der Ukrain gekämpft ginn. Den US-Staats a Regierungschef verweist an dësem Zesummenhang op d'Feierlechkeeten fir den Enn vum zweete Weltkrich, déi e Samschdeg a béide Länner stattfannen.

Am Kader vun der Wafferou géif et och zu engem Austausch vun 1.000 Prisonéier vu béide Länner kommen.

Wéi den Donald Trump schreift, géif et op seng eegen Demande hin, zu dëser Waffepaus vun dräi Deeg kommen. Hie wier de Staatscheffe vu béide Länner dankbar, dass si op seng Demande agaange wieren a géing hoffen, dass et den Ufank vum Enn vum Konflikt wier.

