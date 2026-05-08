D'Weltgesondheetsorganisatioun huet e Freideg annoncéiert, dass de Risiko fir d'Allgemengheet bei engem Ausbroch vun engem déidlechen Hantavirus-Stamm um hollännesche Croisièresschëff "MV Hondius" minimal ass. Dëst ass well de Virus nëmmen duerch ganz enke Kontakt iwwerdroe gëtt.
De WHO-Spriecher Christian Lindmeier sot op enger Pressekonferenz zu Genf, et wier e geféierleche Virus, mä just fir déi Persoun, déi wierklech infizéiert ass. Fir d'Allgemengheet bleift de Risiko senger Ausso no ganz niddreg.
Hien huet dobäi drop higewisen, datt a verschiddene Fäll net emol Leit, déi an der selwechter Kabinn um betraffene Croisièresschëff ënnerbruecht waren, allebéid déi bis ewell bekannt Symptomer gewisen hunn.