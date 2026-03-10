RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Maniff virun US-Ambassade30 Leit protestéieren an der Stad géint de Krich am Iran

Lisa Weisgerber
Christophe Hochard
D'Fuerderung ass kloer: D'USA an Israel sollen ophalen, den Iran an de Libanon unzegräifen.
Update: 10.03.2026 16:48

Maniff géint den Iran-Krich virun der US-Ambassade (10.3.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Iwwer 30 Manifestanten hate sech um Dënschdeg de Moie virun der US-Ambassade zesummefonnt, fir sech géingt de Krich am Iran auszeschwätzen. D’ASBL “Friddens- a Solidaritéitsplattform” huet op dëse Rendez-vous um Boulevard Emmanuel Servais invitéiert. De Message vun de Manifestante war kloer: “Stop the war of aggression on Iran.” D’USA an Israel sollen ophalen, den Iran an elo och den Libanon unzegräifen.

Et si Violatiounen also Verstéiss géint internationaalt Recht”, seet de Marc Burggraf vun der Friddens- a Sozialplattform. “Déi zwee Länner behaapten zwar, et wier e Preventivkrich, mä esou eppes ass guer net am internationale Recht virgesinn. Wann e Konflikt hätt misse gefouert ginn, hätt dat missen iwwer d’UN goen. An do gouf et näischt.”

30 Leit protestéieren an der Stad géint de Krich am Iran
En Dënschdeg de Moie war eng Maniff virun der US-Ambassade an der Stad.

Et wier der ASBL awer och wichteg, keng reliéis an politesch Positioun an dësem Kontext ze huelen. “Et ass un den Iraner selwer ze decidéieren, wien dat Land regéiert. Et schéngt mer kloer, datt der ganz vill am Iran, wéi an der Diaspora, géint de Regimm sinn. Mä dat heescht awer net, datt een dësen elo vu baussen ännere kann,” esou de Marc Burggraf weider.

Am meeschte gelies
Zwee Lëtzebuerger waren ënnert den Doudesaffer
Optakt vum Prozess ëm déidlecht Air-Algerie-Fligeraccident am Joer 2014
Déi leschte 24 Stonne vum Krich am Iran
"Wat de Krich méi laang dauert, wat d'Konsequenze méi negativ ginn", sou de brittesche Premier
Video
Inneministère
Net geplangt, datt weider Gemengen den Titel "Stad" wäerte kréien
Video
"IE University" zu Madrid
D'Lëtzebuerger Studente krute Besuch vun der groussherzoglecher Koppel
Video
Fotoen
2
Aarbechtsrechtlech Litigen
"Eng Zort Schweigegeld": Uni huet 23 Transaktiounen an zéng Joer ofgeschloss
Audio
14
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Wärend sechs Joer si keng Zich gefuer tëscht China an Nordkorea
No sechs Joer Ënnerbriechung
Tëscht China an Nordkorea fueren erëm Zich
0
Den US-President Donald Trump op enger Pressekonferenz.
Séiert Enn vum Krich am Iran
Hu Schwankungen op der Bourse a beim Pëtrol d'Annonce vum Donald Trump motivéiert?
Audio
5
De franséische President Emmanuel Macron, den Direkter vun der IAEA Rafael Grossi an d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen um Nuclear Energy Summit zu Boulogne-Billancourt bei Paräis.
Ursula von der Leyen
D'Atomkraaft an Europa ze reduzéieren, war e "strategesche Feeler"
23
MIPIM 2026 zu Cannes
Vereenten Natioune schwätze vun "internationaler Logementskris"
5
De franséischen Ekonomie- a Finanzminister Roland Lescure
Präisser vu Pëtrol a Gas an d’Luucht
G7-Finanzminister wëlle strateegesch Pëtrolsreserven nach net unzapen
Audio
11
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
US-Krichsminister annoncéiert "heftegst Attack" am Iran-Krich géint déi "terroristesch Feiglingen"
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.