Trump-Alliéierten a "kriteschem Zoustand"Ex-Buergermeeschter vun New York Rudy Giuliani a Spidol ageliwwert

AFP, iwwersat vun RTL
De fréieren New Yorker Buergermeeschter Rudy Giuliani ass a "kriteschem awer stabille Zoustand" am Spidol, wéi e Spriecher matgedeelt huet, wärend den Donald Trump sech besuergt iwwer de Gesondheetszoustand vu sengem enke Vertraute gewisen huet.
Update: 04.05.2026 06:50
De Rudy Giuliani bäi engem Walkampfevent fir den Donald Trump am Oktober 2024.
De Rudy Giuliani, deen dacks als de 'Buergermeeschter vun Amerika' bezeechent gëtt, befënnt sech a "kriteschem awer stabillen Zoustand" am Spidol. wéi dem 81 Joer ale Republikaner säi Spriecher um Sonndeg matgedeelt huet.

A wéi enger Klinik hien opgeholl gouf, gouf net gesot – d'New York Times mellt awer, datt hien a Florida soll sinn. Iwwer de Grond fir seng Hospitalisatioun ginn et nach keng offiziell Detailer.

Op Truth Social huet den US-President Donald Trump sech iwwert de Gesondheetszoustand vu sengem enke Vertraute bestierzt gewisen. Hien huet den Giuliani als "wäertvolle Kämpfer" a "beschte Buergermeeschter, deen New York jee hat", gelueft.

Weider huet hien drop higewisen, datt d'Demokraten den Giuliani ongerecht behandelt hätten, a beschëllegt si, alles gemaach ze hunn, fir d'Natioun ze zerstéieren. Dem Trump no hätt den Giuliani an all Saach richteg gehandelt.

Den Giuliani war laang iwwer Parteigrenzen eraus respektéiert, besonnesch wéinst senger roueger Hand als Buergermeeschter vun New York no den Terroruschléi op de World Trade Center vum 11. September 2001. Mat der Zäit ass hien awer zu engem vum Trump senge loyaalste Begleeder ginn, wat dozou gefouert huet, datt hien haut fir vill Kritiker eng Symbolfigur ass.

Nodeems den Donald Trump d'Presidentschaftswal 2020 géint den Joe Biden verluer hat, war den Giuliani eng Schlësselpersoun bei de Versich, d'Walresultat ze kippen. Wéinst senge falsche Behaaptungen an dësem Kontext gouf awer seng Lizenz als Affekot zu Washington an zu New York suspendéiert.

Am Dezember 2023 stoung den Giuliani a New York virun der Faillite, nodeems hie wéinst Beleidegung an Diffamatioun vun zwou Volontairen an engem Walbüro an Georgia dozou verurteelt gouf, eng héich Zomm Schuedenersatz ze bezuelen.

