RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vermësstemeldung aus Frankräich

RTL Infos iwwersat vun RTL.lu
Déi franséisch Gendarmerie vun der Musel sicht no enger Fra, déi zu Fameck als vermësst gemellt gouf. Hir lescht Spuer féiert op Lëtzebuerg.
Update: 16.04.2026 12:40
Foto vun der Gendarmerie de la Moselle matgeschéckt
© RTL

Zanter dem 14. Abrëll gouf d’Farida Douil bei der Gendarmerie de la Moselle als vermësst gemellt. Fir d’lescht gouf si deemno géint 18.30 Auer zu Diddeleng an der Rue de la Libération, wou si mam Auto hibruecht gouf. Zanterhier gëtt et keng Spuer vun der Fra.

Wéi d’Gendarmerie eise Kolleege vun RTL Infos confirméiert huet, ass d’Fra 56 Joer al. D’Soignanten, déi sech ëm d’Farida Douil këmmeren, hunn d’Fra deemno als vermësst gemellt.

Wéi si déi lescht Kéier gesi gouf, hat si e bloen Jogging an e rosa Pullover un.

Wien d’Farida Douil gesinn huet oder Hiweiser zu hirem Openthalt huet, ass gebiede sech bei der Brigad iwwer Telefon op der Nummer +33 3 82 59 63 40 ze mellen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.