Iiranesch Friddensnobelpräis-Laureatin Narges Mohammadi a Liewensgefor

RTL mat AFP
Déi 53 Joer al iranesch Aktivistin hat am Mäerz am Prisong en Häerzinfarkt krut, deen awer net genuch traitéiert gouf. D'Famill alarméiert elo wéinst dem Gesondheetszoustand, deen ëmmer méi schlecht soll ginn.
Update: 16.04.2026 15:42
© NOOSHIN JAFARI/Middle East Images via AFP

Déi iranesch Friddensnobelpräis-Laureatin Narges Mohammadi ass Informatioune vun hirem Ënnerstëtzerkrees no a Liewensgefor. Déi am Iran inhaftéiert Aktivistin hat am Mäerz en Häerzinfarkt krut. D’Famill an hir Affekoten-Ekipp hu bei enger Visitt am Prisong de Weekend “däitlech Unzeeche fir eng Verschlechterung vun hirem allgemengen Zoustand” festgestallt, wéi d’Stëftung vun der Mohammadi e Mëttwoch matgedeelt huet. Hire kierperlechen Zoustand wier “als kritesch beschriwwe” ginn.

Enn Mäerz hat hiren Ënnerstëtzerkrees no enger Visitt vun den Affekoten a vun engem Familljemember am Prisong Sandschan am Norde vum Iran matgedeelt, datt d’Mohammadi viru kuerzem en Häerzinfarkt erlidden hätt, deen net genuch traitéiert gi wier.

No der jéngster Visitt virun e puer Deeg huet de Brudder Hamidresa, deen an Norwegen lieft, erzielt, datt seng Schwëster “extreem geschwächt ass an erhieflech u Gewiicht verluer huet”. D’Mohammadi géif an enger Zell mat anere Prisonnéierinne festgehale ginn, déi wéinst Mord ugeklot sinn an déi Mordmenacë geäussert sollen hunn.

D’Narges Mohammadi war virum Optakt vun der grousser Protestwell am Iran festgeholl ginn, nodeems si am Dezember 2025 op enger Trauerfeier fir en Affekot, deen dout fonnt gi war, eng Ried gehalen hat. Ufank Februar 2026 gouf si da vun engem Geriicht wéinst der “Versammlung an Ofsprooch fir d’Ausféiere vu Strofdoten” zu sechs Joer Prisong verurteelt. Scho virun dësem Virfall war déi 53 Joer al Iranerin an deene leschte ronn 25 Joer ëmmer nees aktivistesch opgefall, virun allem géint d’Doudesstrof a géint d’Flicht zum Droe vum Kappduch, an doduerch ëmmer nees zu Prisongsstrofe verurteelt ginn. 2023 gouf d’Mohammadi fir hiren Asaz fir d’Mënscherechter mam Friddensnobelpräis ausgezeechent, dee stellvertriedend vun hire Kanner entgéintgeholl gouf.

Am meeschte gelies
Politesch Rochade gëtt Realitéit
Am Dezember annoncéiert: De Michel Wolter gëtt säi Posten zu Käerjeng no 16 Joer Engagement of
16
Champions League
Bayern dréint no dräimolegem Réckstand de Match a steet an der Halleffinall
Video
37
Gebuertsdagskanner um Haff
De Grand-Duc Henri feiert seng 71
Video
Fotoen
3
Vermësstemeldunge bei der Police
"Et verleeft am Sand, well de System et net erlaabt, eng richteg Enquête ze maachen"
Audio
Lëtzebuerger Ausseminister iwwer Iran-Krich
Xavier Bettel: "Mir hunn eng gutt Militärmusek wann Der wëllt, mee keng Flotilla an nëmmen ee Fliger"
9
Weider News
No Telefonat mat libaneseschem President
Trump annoncéiert Wafferou vun 10 Deeg tëscht Israel a Libanon
Och mat Hëllef aus Lëtzebuerg
75.000 kriminell Online-User bei globaler Operatioun verwarnt, 4 Festnamen
Foto vun der Gendarmerie de la Moselle matgeschéckt
Vermësstemeldung aus Frankräich
Fra vu Fameck fir d'lescht zu Diddeleng gesinn
Hürtgenwald bei Oochen (D)
Fluchproff a Schüler bei Accident mat klengem Fliger gestuerwen
Kerosinmanktem net onméiglech
Bleiwen d'Fligere gläich um Buedem?
Russesch Loftattacken op d'Ukrain
Op d'mannst 16 Doudeger a méi wéi 100 Blesséierter
Video
