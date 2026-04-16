Déi iranesch Friddensnobelpräis-Laureatin Narges Mohammadi ass Informatioune vun hirem Ënnerstëtzerkrees no a Liewensgefor. Déi am Iran inhaftéiert Aktivistin hat am Mäerz en Häerzinfarkt krut. D’Famill an hir Affekoten-Ekipp hu bei enger Visitt am Prisong de Weekend “däitlech Unzeeche fir eng Verschlechterung vun hirem allgemengen Zoustand” festgestallt, wéi d’Stëftung vun der Mohammadi e Mëttwoch matgedeelt huet. Hire kierperlechen Zoustand wier “als kritesch beschriwwe” ginn.
Enn Mäerz hat hiren Ënnerstëtzerkrees no enger Visitt vun den Affekoten a vun engem Familljemember am Prisong Sandschan am Norde vum Iran matgedeelt, datt d’Mohammadi viru kuerzem en Häerzinfarkt erlidden hätt, deen net genuch traitéiert gi wier.
No der jéngster Visitt virun e puer Deeg huet de Brudder Hamidresa, deen an Norwegen lieft, erzielt, datt seng Schwëster “extreem geschwächt ass an erhieflech u Gewiicht verluer huet”. D’Mohammadi géif an enger Zell mat anere Prisonnéierinne festgehale ginn, déi wéinst Mord ugeklot sinn an déi Mordmenacë geäussert sollen hunn.
D’Narges Mohammadi war virum Optakt vun der grousser Protestwell am Iran festgeholl ginn, nodeems si am Dezember 2025 op enger Trauerfeier fir en Affekot, deen dout fonnt gi war, eng Ried gehalen hat. Ufank Februar 2026 gouf si da vun engem Geriicht wéinst der “Versammlung an Ofsprooch fir d’Ausféiere vu Strofdoten” zu sechs Joer Prisong verurteelt. Scho virun dësem Virfall war déi 53 Joer al Iranerin an deene leschte ronn 25 Joer ëmmer nees aktivistesch opgefall, virun allem géint d’Doudesstrof a géint d’Flicht zum Droe vum Kappduch, an doduerch ëmmer nees zu Prisongsstrofe verurteelt ginn. 2023 gouf d’Mohammadi fir hiren Asaz fir d’Mënscherechter mam Friddensnobelpräis ausgezeechent, dee stellvertriedend vun hire Kanner entgéintgeholl gouf.