Gebuertsdagskanner um Haff

De 16. Abrëll ginn et um groussherzoglechen Haff direkt zwee Grënn, fir ze feieren: De Grand-Duc Henri an de Prënz Sébastien hunn op deem Dag Gebuertsdag.
Update: 16.04.2026 09:58
De Grand-Duc Henri feiert dëst Joer säin 71. Gebuertsdag. Hie koum de 16. Abrëll 1955 um Schlass Betzder als eelste Jong vun der deemools ierfgroussherzoglecher Koppel, dem Jean an der Joséphine-Charlotte vu Lëtzebuerg, op d’Welt. Vum 7. Oktober 2000 u bis den 3. Oktober 2025 war den Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume vu Lëtzebuerg als Groussherzog de Staatschef vum Lëtzebuerger Land.

Best-of vum Trounwiessel (3.-5.10.25)

Ma net just dat, well no der Kréinung krut hien den Titel “Groussherzog vu Lëtzebuerg, Herzog vun Nassau, Grof vu Sayn, Königstein, Katzenelnbogen an Diez, Buerggrof vun Hammerstein, Här vu Mahlberg, Wiesbaden, Idstein, Merenberg, Limburg an Eppstein”.

E Portrait fir de 70. Gebuertsdag vum Grand-Duc Henri aus dem leschte Joer.
De 16. Abrëll ginn et um groussherzoglechen Haff direkt zwee Grënn, fir ze feieren: De Grand-Duc Henri an de Prënz Sébastien hunn op deem Dag Gebuertsdag.

Et ass deen éischte Gebuertsdag, deen de Grand-Duc Henri feiert, zanterdeem säi Fils Guillaume d’Geschécker vum Land leet. Den 3. Oktober 2025 huet hien ofgedankt.

De Grand-Duc Henri huet fënnef Kanner:

  • Prënz Guillaume (1981) – de momentane Lëtzebuerger Grand-Duc
  • Prënz Félix (1984),
  • Prënz Louis (1986),
  • Prinzessin Alexandra (1991)
  • Prënz Sébastien (1992)

Esou wéi siwen Enkelen an zwou Enkelinnen

  • Prënz Charles (gebuer den 10. Mai 2020) a Prënz François (gebuer de 27. Mäerz 2023)
  • Prinzessin Amalia (gebuer de 15. Juni 2014), Prënz Liam (gebuer de 28. November 2016) an de Prënz Balthazar (gebuer de 7. Januar 2024)
  • Prënz Gabriel (gebuer den 12. Mäerz 2006) a Prënz Noah (gebuer den 21. September 2007)
  • Victoire (gebuer de 14. Mee 2024) an Hélie (gebuer de 17. Oktober 2025)
Zwee Gebuertsdeeg um Haff
Wärend de Grand-Duc Henri der 71 feiert, kritt säi jéngste Fils Sébastien der haut 34.

Weidere Gebuertsdag: Och de Prënz Sébastien dierf d’Käerzen um Kuch ausblosen

Dat zweet Gebuertsdagskand um Haff ass de Prënz Sébastien, de jéngste Fils vum Grand-Duch Henri a senger Fra Maria Teresa. Hie feiert dëst Joer säi 34. Gebuertsdag.

Son Altesse Royale le Prince Sébastien, Henri, Marie, Guillaume, Prince de Luxembourg, Prince de Nassau et de Bourbon-Parme”, wéi de Prënz mat sengem ganzen Numm heescht, huet de 16. Abrëll 1992 an der Maternité Grande-Duchesse Charlotte zu Lëtzebuerg d’Liicht vun der Welt erbléckst.

Am meeschte gelies
Police
Dat 16 Joer jonkt Eléa Catherine Klein gëtt zënter e Méindeg um 1 Auer vermësst.
Politesch Rochade gëtt Realitéit
Am Dezember annoncéiert: De Michel Wolter gëtt säi Posten zu Käerjeng no 16 Joer Engagement of
14
Reproche vu sexuellem Iwwergrëff
D'australesch Police ermëttelt géint d'Katy Perry
Streck komplett gespaart
Dräi Blesséierter bei schwéierem Accident op der L47 tëscht Schweich a Föhren
Fotoen
Zweete Virfall bannent zwee Deeg
Zuel vun Doudegen no Schéisserei an tierkescher Schoul klëmmt op 9
Video
Är Gléckwënsch
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
#JoyeusesEntrees
Visuellen Zäitplang: De 24. Abrëll ass zu Esch déi éischt Joyeuse Entrée vum Grand-Duc an der Grande-Duchesse
Fotoen
Är Meenung ass nees gefrot
Wou kritt een zu Lëtzebuerg déi beschten Nems/Frühlingsrollen?
Maach mat
"Energie-Tipps" – mir komme bei dech heem!
Groussherzoglechen Haff
De 24. Abrëll ass d'Joyeuse Entrée zu Esch: Programm elo bekannt
Fotoen
6
Fro den Affekot: am Auto schlofen
Dierf een, wann een ze vill geduuscht hat, am Auto schlofen?
"Eurovision in Concert"
D'Lëtzebuerger Kandidatin Eva Marija op der ESC-Preparty zu Amsterdam
Fotoen
1
