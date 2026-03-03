RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Déidleche Virfall a Klinik zu Braunschweig (D)Fra wëll Zigarett ufänken a léist Brand a Patientenzëmmer aus

RTL Lëtzebuerg
Wéi d'Pompjeeën ukoumen, stoung d'Kummer schonn a Flamen: Am däitsche Braunschweig huet et an enger Klinik gebrannt. Eng Fra konnt nëmmen nach dout gebuerge ginn. Eng Zigarett soll schold gewiescht sinn.
Update: 03.03.2026 18:40

Bei engem Brand an engem Spidol zu Braunschweig ass eng Fra ëm d’Liewe komm. D’Feier wier e Méindeg den Owend an engem Patientenzëmmer ausgebrach, dat komplett a Flame stoung, wéi d’Pompjeeën ukoumen. D’Patientin konnt just nach dout gebuerge ginn.

Wéi d’Kriminalpolice Braunschweig matdeelt, hat d’Patientin wuel probéiert, wéi si am Bett louch, eng Zigarett unzemaachen, wärend si mat zousätzlechem Sauerstoff versuergt gouf. Déi Kombinatioun hätt dozou gefouert, datt d’Feier sech extreem séier ausgebreet hätt. Trotz der direkter Interventioun vum Fleege- a medezinesche Personal huet sech d’Feier net méi rechtzäiteg ënner Kontroll brénge gelooss.

Weider Blesséierter gouf et net. D’Fleegepersonal hat all aner Patiente vun der betraffener Statioun a Sécherheet bruecht.

Am meeschte gelies
Krich am Iran
Wéi sech d'Situatioun entwéckelt a wat d'Gefore fir Europa sinn
Audio
"Den Haapt-Däiwel ass dout"
Wéi reagéieren d'Iraner hei zu Lëtzebuerg op de Konflikt?
Video
Audio
13
Wie kennt dës Fraen?
Police sicht no Zeien am Fall vu geklauter Posch an der Stad
Stater Conseil
Plus 110 Kamerae fir e Méi u Liewensqualitéit
Video
29
Lëtzebuerger sëtzt fest
Maurice Schaack fillt sech am katareschen Doha "a Sécherheet"
Video
Audio
4
Weider News
Anderthalb Jahre nach einem tödlichen Schusswaffenangriff auf eine Schule in den USA ist der Vater des jugendlichen Schützen verurteilt worden. Eine Jury in Georgia befand den 55-Jährigen des Totschlags und der fahrlässigen Tötung für schuldig.
Déidlech Schéisserei a Schoul an den USA
Papp vu jugendlechem Amokleefer verurteelt
Drohnenabwehr gegen mehr Raketenabwehr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den US-Verbündeten im Nahen Osten im Zuge der massiven iranischen Angriffe ein Geschäft vorgeschlagen. Selenskyj nannte das Angebot einen "fairen Tausch".
"Fairen Tosch"
Selenskyj bitt Golfstaaten Dronenofwier géint Loftofwierrakéiten un
Chamberdebatt iwwer Iran
De Spagat tëschent Hoffnung a Suerg
Audio
Buedemoffensiv a Grenzregioun
Israeelesch Arméi wëll "Pufferzon" am Libanon etabléieren
Video
Fro den Affekot
Buch mat kannerpornographeschem Inhalt: De Fall "Corps à Coeur"
Audio
Damp no israeeleschen Attacken am Süde vum Libanon den 3. Mäerz 2026.
Attack op den Iran am Liveticker
Iwwer 30.000 Leit am Libanon geflücht, Post Lëtzebuerg schéckt aktuell keng Bréiwer a Päck op Zypern an Israel
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.