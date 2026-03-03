"Fairen Tosch"Selenskyj bitt Golfstaaten Dronenofwier géint Loftofwierrakéiten un

RTL TodayRTL Today
AFP, iwwersat vun RTL
Dronenofwier géint méi Rakéitenofwier: Den ukrainesche President huet den US-Alliéierten am Noen Osten am Kader vun de massiven iraneschen Attacken en Deal ugebueden.
Update: 03.03.2026 19:01
Drohnenabwehr gegen mehr Raketenabwehr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den US-Verbündeten im Nahen Osten im Zuge der massiven iranischen Angriffe ein Geschäft vorgeschlagen. Selenskyj nannte das Angebot einen "fairen Tausch".
Den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj huet de Golfstaaten e “fairen Tosch” ugebueden: Dronenofwier géint Rakéitenofwier.
“Schwätze mir iwwer d’Waffen, déi eis feelen: PAC-3-Rakéiten”, sot de Selenskyj en Dënschdeg Journalisten zu Kiew. “Wa si eis dës liwweren, liwwere mir hinnen Offangrakéiten.” De Selenskyj schwätzt vun engem “fairen Tosch”.

“Mir wäerten dat op alle Fall maachen”, sot den ukrainesche Staatschef, deen en Dënschdeg mam President vun de Vereenegten Arabeschen Emirater, dem Mohammed bin Sajed, telefonéiert hat. “A wann d’Ekippen elo mat der Aarbecht ufänken, wäerte mir gesinn, wat dobäi erauskënnt.”

Déi wichtegst Fro wier, “wéi mir hire Loftraum schütze kënnen”, sot de Selenskyj mat Bléck op d’Golfstaaten, déi zanter véier Deeg déi ganzen Zäit vum Iran ugegraff ginn. “Och mir beschäftegen eis mat där Fro”, betount den ukrainesche President als Uspillung op d’Schahed-Dronen aus iranescher Produktioun, déi Russland zanter dem Ufank vum Ukrain-Krich asetzt.

Iwwer déi gebraucht PAC-3-Rakéiten, déi d’Ukrain fir d’Verdeedegung géint Russland braucht, sot de Selenskyj, dës wiere géint eng Attack vun honnerte Schahed-Drone wierkungslous.

De Patriot-Loftofwiersystem, mat deem déi deier PAC-3-Rakéiten ofgeschoss ginn, kann eng Groussstad viru Rakéite schützen. En ass dorop ausgeluecht, Kuerzstreckerakéiten ze zerstéieren - manner wierkungsvoll ass et bei Rakéiten an Dronen, déi méi déif fléien.

D’Ukrain huet net genuch PAC-3-Rakéiten, fir hir Stied a kritesch Infrastruktur ze verdeedegen. Allerdéngs huet Kiew an de leschte Jore bëlleg Systemer entwéckelt, déi dorop ausgeriicht sinn, Kamikaze-Dronen an der Loft ofzefänken. Och d’EU wëll eegenen Informatiounen no dobäi an Zukunft op d’Erfarunge vun der Ukrain setzen.

Nodeems d’USA an Israel e Samschdeg zesumme Loftattacken op den Iran gestart haten, huet den Iran als Revanche US-Militärstëtzpunkten an de Golfstaaten ugegraff. Donieft goufen zivil Infrastruktur, Wunnhaiser, Hoteller, Fluchhäfen an Häfe getraff. Den Iran setzt bei sengen Attacke virun allem Rakéiten an, déi vu PAC-3-Loftofwiersystemer ofgefaange kënne ginn.

